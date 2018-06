VANT: Politimannen Thorbjørn Selstad Thue i midten, flankert av Roar Fosse (t.v.) og Victor-Bjørn Nielsen fra Politiets Fellesforbund. Foto: Torkjell Trædal, Politiforum.

Polititjenestemann vant over staten i Høyesterett: Reisetid er arbeidstid

Publisert: 04.06.18 17:45 Oppdatert: 04.06.18 18:51

En polititjenestemann vant over staten i Høyesterett. Der ble det konkludert med at reisetid er arbeidstid.

Høyesterett slår fast at offentlig ansatte som er sendt på reise og som står til arbeidsgivers disposisjon under reisen, skal regne selve reisen som arbeidstid.

Dommen er relevant for flere hundre tusen arbeidstagere her i landet. Slik regelverket blir praktisert i dag, vil reisetiden normalt regnes som fritid, og man vil ikke ha rett til lønn eller avspasering med mindre det er avtalt med arbeidsgiver.

Utgangspunktet for vurderingen er saken til Torbjørn Thue som til vanlig arbeidet på Gaular lensmannskontor i Sogn og Fjordane. I flere tilfeller der han ble sendt ut på oppdrag andre steder i regionen, ble reisetiden ikke godkjent som arbeidstid.

Ifølge dommen mente Thue at de aktuelle reisene skulle anses som arbeidstid. Han fremmet derfor et krav om overtidsgodtgjørelse. Kravet ble avslått av arbeidsgiver og da reiste Thue søksmål mot staten.

– Veldig glad

– Han er veldig glad for dommen vi har fått. Han har vunnet frem i hovedspørsmålet om at reisetid er arbeidstid, sier advokat Mette Furesund til NRK .

Det har ikke lykkes VG å få en kommentar fra Torbjørn Thue selv.

– Handler om et anstendig arbeidsliv

Leder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund er fornøyd med avgjørelsen.

– Dette ble veldig bra. Det er en avgjørelse vi er strålende fornøyd med. Dette vil lede til et sunnere arbeidsliv, ikke bare for politifolk, men for andre yrkesgrupper. Det handler om et anstendig arbeidsliv.

Bolstad forteller at spørsmålet om reisetid ble veldig aktuelt i forbindelse med politireformen.

– Med færre og større distriktet risikerte man plutselig å måtte reise mye lenger. Da oppstår en helt rekke spørsmål som går på hviletid, yrkesskade og hvordan dette har blitt praktisert ulikt. Slik det var kunne du risikere å sitte uniformert og bevæpnet, i uniformert bil, på vei fra et oppdrag, og likevel ikke være beskyttet av yrkesskadeforsikring.

– Er du overrasket over at dere måtte ta denne saken til Høyesterett?

– Både ja og nei. Ja fordi praksisen helt opplagt var urimelig. Nei fordi det føyer seg inn i et mønster, der kostnadene ved reform og sentralisering skyves over på de enkelte tjenestemennene som i denne saken. Dette er et tiltagende problem, og derfor er dette en viktig seier over staten.