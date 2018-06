SLAKTER: Ap-leder Jonas Gahr Støre har ikke mye godt å si om regjeringens politibudsjett og bevilgninger til Oslo. Det selv om det har blitt over 2300 flere politifolk i Norge siden 2013. Foto: Cicilie S. Andersen

Støre om gjengavsløringen: Politiet har ikke gjort en god nok jobb

Publisert: 11.06.18 10:01 Oppdatert: 11.06.18 11:23

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier det er åpenbart at politiet ikke har gjort en god nok jobb når en gjeng som Young Bloods har vokst frem. Og kritiserer justisministeren for ikke å anerkjenne det.

VG har avslørt hvordan Oslos største gjengtrussel har vokst frem over mer enn 10 år uten at politiet har klart å stoppe dem. Gjengen Young Bloods sprer frykt blant lokalbefolkningen på Holmlia sør i Oslo .

Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ville lørdag ikke svare på om han mener politiet har gjort en god nok jobb. Ap-leder Støre mener svaret er åpenbart.

– Jeg mener at justisministeren viker unna en kjerne i denne saken når han ikke vil svare på om politiet har gjort en god nok jobb. Jeg mener svaret ganske åpenbart er at det har de ikke. Det er også fordi de ikke er gitt forutsetningene for å gjøre den, sier Støre.

– Hva mener du med at han «viker unna»?

– Han tar ikke ressurssituasjonen på alvor. Regjeringen har ikke gitt politidistriktene forutsetningene for å trappe opp innsatsen, det er hans politiske ansvar, sier Støre.

Slakter politibudsjettene

Ap-lederen slakter regjeringens politibudsjett – og mener regjeringen har sviktet i bevilgningene. Justisministeren slår tilbake og sier han ikke klarer å ta kritikken seriøst – og at den mangler rot i virkeligheten.

Støre sier han ble overrasket da det ikke kom mer penger til Oslo-politiet i revidert nasjonalbudsjett i mai , gitt hvordan situasjonen på Holmlia har utviklet seg i 2018.

– Ja. Penger løser ikke alt, men med den situasjonen som nå er, hvor politiet erkjenner at det trengs opptrapping mot gjengkriminaliteten i Oslo, burde det gjenspeile seg i mer ressurser, sier Støre til VG.

Regjeringen stemte i april ned et forslag i Stortinget som SV, Ap og Sp sto bak om at politiet måtte får en permanent tilværelse på Holmlia i Oslo, og at byene måtte sikres «tilstrekkelige politiressurser» til å bekjempe gjengkriminalitet.

– Mener du at Oslo-politiet er tilstrekkelig rustet til å hamle opp med dette miljøet og hindre rekruttering av nye ungdommer?

– Det koker for oss ned til om de har ressursene til å gjøre jobben. Det jeg frykter er at de kommer i en så presset ressurssituasjon at de må flytte ressurser fra andre jobber i bydelene for å håndtere dette. Dette handler om å kunne sette inn ressurser på gjenger uten å tappe det fra andre steder i bydelen, sier Støre.

Regjeringen styrer politiet – men Ap styrer Oslo

– Ap styrer Oslo. Selv om politiressurser er regjeringens bord, vil mange av de lokale tiltakene her være kommunenes. Har Ap forvaltet sitt ansvar i Oslo?

– Jeg mener det er stor bevissthet både i bydelen og byrådet og betydningen av det forebyggende arbeidet. Og Norge på sitt beste klarer samarbeidet mellom det kommunale forebyggende og det politifaglige arbeidet, også i den spisse delen, svarer Støre.

Slik har Oslo-byrådet svart på kritikken Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) erkjente i helga at bydelen har vært kraftig underfinansiert, men sier det ikke finnes noen «quix fix». – Tilbudet er helt sikkert ikke bra nok, og det vil ta tid å bygge det opp. Vi er heller ikke naive. Vi tror ikke at flere fritidsklubber alene vil løse problemene, men det er snakk om flere tiltak samlet. Nå styrkes bydelen med 49 millioner kroner, blant annet til oppfølging av kriminelle gjengangere, styrking av utsatte ungdomsskoler, sommerjobbtilbud og annet forebyggende arbeid, sier Johansen, som kjenner til Young Bloods og andre gjenger i Oslo, sa Johansen.

Støre sier imidlertid at han tror det må bli bedre sammenheng mellom det forebyggende og politiets innsats.

– Ettersom du her sier at politiet ikke har gjort en god nok jobb når dette har vokst frem og regjeringen ikke har gjort en god nok jobb med håndtere det: Ap styrer Oslo, har dere gjort en god nok jobb med å hindre dette i å vokse frem?

– Jeg tror også at det er i Oslo er erkjennelse av at man må lære og evaluere underveis, men de spørsmålene må nesten gå til Oslo, sier Ap-lederen.

Wara om Støres kritikk: Paradoksalt og smålig

Wara sier han mener kritikken fra Støre «mangler rot i virkeligheten».

– Det er både paradoksalt og smålig at Støre ikke forholder seg til fakta. Bevilgningene til politiet har økt betydelig siden regjeringen overtok etter de rødgrønne i 2013. For Oslo politidistrikt har regjeringsskiftet i 2013 utløst nærmere 800 millioner kroner ekstra. Jeg klarer derfor ikke å ta kritikken fra Støre seriøst, skriver justisministeren i en e-post til VG.

– Det virker rett og slett som om Støre ikke følger med. Oslo-politiet har fått tildelt 420 nye årsverk i siden 2013, og over 80 nye årsverk i 2018.

– Dersom Støre mener at jeg ikke tar situasjonen på alvor, så utfordrer jeg ham til å komme med realistiske, gode tiltak, uten å bare rope om mer penger hver gang det kommer en sak i media, skriver justisministeren.

