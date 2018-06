FULL FYR: Boligen som brenner skal ifølge politiet trolig være under rehabilitering. Foto: VG-tipser

Hus i full fyr i Bergen: Flere evakuert

Publisert: 04.06.18 03:48 Oppdatert: 04.06.18 04:28

Flere personer har blitt evakuert etter at et hus på Solheim i Bergen tok fyr natt til mandag.

– Vi har fått informasjon om at det sannsynligvis er et hus som er under rehabilitering som brenner, men har ikke fått dette bekreftet ennå, sier Arve Samsosen, operasjonsleder i Vest politidistrikt til VG i 04-tiden.

Klokken 04.08 oppdateret politiet på Twitter at det ikke er noen beboere registrert på adressen og at huset er under rehabilitering.

Huset som brenner ligger i Bøhmergaten. Alle nødetater er på stedet.

Politiet evakuerer nå personer fra nærliggende boliger i frykt for at brannen skal spre seg. De opplyser at det er altfor tidlig å si noe om årsaken til brannen.

Ifølge vaktkommandør Ole Jakob Hartvigsen ved brannvesenet i Bergen er huset godt overtent.

– Det er snakk om et trehus, og det brenner fortsatt godt. Vi er på stedet med mannskap fra fire stasjoner, sier han til VG klokken 04.00.

Brannmanskapene jobber nå med å forhindre at brannen sprer seg til nærliggende bebyggelse.

– Husene står tett der, men det er lite vegetasjon.

VG kommer tilbake med mer