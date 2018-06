IKKE ENIG: Avdelingsleder og overlege Ingard Nilsen ved kvinneklinikken på UNN mener Helse Nords melding til gravide kvinner var egnet til å skremme. Her avbildet på UNN torsdag forrige uke. Foto: Terje Mortensen/ VG

Reagerer på «ambulansefly-melding» til gravide: – Egnet til å skremme

Publisert: 04.06.18 16:14

Klinikksjef Ingar Nilsen ved UNN mener Helse Nords melding om gravide ga inntrykk av at det ikke er ambulansefly tilgjengelig, og mener oppfordringen bidro til unødvendig frykt. Fagdirektør i Helse Nord sier til VG at det ikke var meningen å skremme noen.

– Det var en uoverveid melding som var egnet til å skremme de gravide. Meldingen er ikke i tråd med de råd vi hadde gitt om vi hadde blitt konsultert. Vi ble aldri spurt, sier Ingard Nilsen, avdelingsleder og overlege ved kvinneklinikken UNN til VG.

Det er den krevende situasjonen i ambulanseflytjenesten som i forrige uke førte til at Helse Nord sendte ut en pressemelding med en henstilling til risikogravide og førstegangsfødende om å oppholde seg i «rimelig nærhet til institusjonen de skal føde på den siste uken før termindato».

Ifølge pressemeldingen er hovedregelen også at risikogravide og førstegangsfødende bør oppholde seg i rimelig nærhet til fødeinstitusjonen, og meldingen har derfor tittelen «Ber gravide følge normale prosedyrer».

– Vi ønsker i situasjonen vi er i å gjøre ekstra oppmerksom på denne hovedregelen. Derfor har vi henstilt sykehusene og kommunene om å informere gravide. Gravide som har mer enn tre timer transport med bil og ferge til sitt fødested, bes kontakte sin fødeinstitusjon for å avtale avreisetidspunkt, skrev fagdirektør Geir Tollåli i pressemeldingen.

Overlege Nilsen forteller at jordmor ved psykososialt team ved UNN har fått en rekke henvendelser fra kvinner som ble skremt av meldingen.

– Meldingen gir inntrykk av at det ikke er ambulansefly tilgjengelig, og det gjør folk redde, sier overlegen.

Han mener det er unødvendig å skremme gravide, og sier meldingen får det til å virke som om man overfører ansvaret til den gravide.

Nilsen minner om at det for de aller fleste er bilvei til nærmeste fødested, og at gravide med risikosvangerskap allerede tar forholdsregler og vanligvis er i tett kontakt med helsepersonell.

– Det som er viktig for den fødende, primærhelsetjenesten og fødeavdelingen, er å vite at det er rask transport tilgjengelig hvis en akuttsituasjon skulle oppstå, slike hendelser kan komme som «lyn fra klar himmel», og er i mange tilfeller ikke mulig å forutsi. Der vi allerede vet at det er risiko, har vi prosedyrer for å følge opp.

Fagdirektør: Ikke vår hensikt

Fagdirektør Geir Tollåli i Helse Nord sier mandag til VG at det ikke var hensikten å skape frykt.

– Meldingen ble sendt ut til helseavdelinger og kommuneleger for å informere de gravide om de vanlige reglene. Det handlet om å unngå de vanskelige situasjonene, og dette er blitt tolket i flere retninger. Hensikten vår var å be de som har oppfølging av de gravide til å informere om de reglene som er vanlig.

Han understreker at beredskapen er god, og at den har vært god de siste ukene:

– Vi er fullt i stand til å ta hånd om situasjonene som dukker opp. Men, det er bedre å være føre-var. Det var ikke meningen å skremme noen, og vi er klar over at man ikke alltid kan planlegge en fødsel, sier han.

Problemene med luftambulansen skyldes at 13 piloter sa opp jobbene i Lufttransport i april grunnet en usikker fremtid og bruddet i forhandlingene mellom Norsk Flygerforbund og Babcock om å gi Lufttransports piloter fortsatt jobb.

Den 9. mai meldte NHO Luftfart at Babcock likevel tilbyr Lufttransports piloter jobb, men Norsk Flygerforbund og Babcock har foreløpig ikke blitt enige om betingelsene.

Fastlege i Finnmark: – Kan skape unødvendig frykt

Fastlege Hanne Heszlein-Lossius er fastlege i Berlevåg, og mener det er flere aspekter ved Helse Nords melding som er problematisk.

– For det første kan dette være med på å skape unødvendig frykt hos friske gravide. Nå ser vi tydelig hvordan ambulanseflykrisen rammer bredt i Finnmark, også for dem som ikke er akutt syke, sier hun.

Ifølge Heszlein-Lossius er det allerede i kommunen hvor gravide reiser til Kirkenes to uker før termindatoen som er satt ved rutineultralyd i 18. svangerskapsuke.

– Vi har ikke fast jordmor hos oss, og det er såpass langt unna at vi er nødt til å gjøre det slik, sier hun til VG.

Heszlein-Lossius er én av fire fastleger i Finnmark som fredag overleverte et brev til statsminister Erna Solberg hvor ber om at det ryddes opp i ambulansefly-krisen, og at innbyggerne i landets nordligste fylke er sikret en forsvarlig akuttmedisinsk tjeneste.

Luftambulansetjenesten er en grunnleggende forutsetning for bosetning i Finnmark fylke. Den må oppfattes som trygg for at folk vil bli værende. Statsministerens uttalelser om normalisering er ikke troverdige og bidrar ikke til ro. Dere må komme med varige løsninger, skriver Finnmarks-legene i brevet til Solberg.

Da VG møtte Solberg i Tromsø fredag sa statsministeren at det jobbes intenst for at beredskapen skal være oppe og stå.

Kvinne- og familieforbundet: – Bekymret

Forbundsleder Elisabeth Rusdal i Norges Kvinne- og familieforbund sier til VG at hun blir opprørt over budskapet fra Helse Nord.

– Jeg er bekymret for at gravide kvinner blir brukt i denne kampen som foregår i luftambulansetjenesten, og det synes jeg veldig lite om. Nå går vi inn i en periode med ekstra belastning og mindre kapasitet ved landets fødeavdelinger, og jeg spør da hvor disse kvinnene skal gjøre av seg? Det er ikke alle som har slekt eller venner i umiddelbart nærhet av fødeavdelingen, sier Rusdal.

Hun mener myndighetene må ta grep, og ikke legge ansvaret for en trygg fødsel over på den gravide kvinnen.

– Rådet skaper frykt for å ikke få hjelp på grunn av de lange avstandene. Det er mange andre fødende, som ikke er førstegangsfødende eller har et risiko-svangerskap – skal de bare fikse dette selv? De har også krav på forsvarlig helsehjelp, og det er jo langt fra alltid at barn kommer på antatt leveringsdato. Her må myndighetene gripe inn og finne en løsning på konflikten, sier Rusdal.

Nye planlagte tiltak

Mandag sendte Helse- og omsorgsdepartementet ut en pressemelding om at Luftambulansen HF er klar til å sette i verk flere konkrete tiltak dersom det på nytt oppstår svikt i beredskapen for ambulanseflyene – eller om situasjonen endrer seg.

Det fremkommer i en ny rapport fra Helse Nord.

– Min fremste prioritet er å sikre befolkningen i hele Norge, og spesielt Nord-Norge, en trygg og normal luftambulanseberedskap. Derfor ba jeg Helse Nord om en ny og oppdatert plan for beredskapen basert på ulike mulige utviklinger i situasjonen. Mange av tiltakene kan iverksettes raskt hvis Lufttransport AS ikke klarer å bemanne sine ambulansefly, sier helseminister Bent Høie i pressemeldingen.

I meldingen forsikrer Høie om at innbyggere og helsepersonell kan være trygge på at situasjonen overvåkes kontinuerlig:

– Planen skal bidra til en forutsigbar og normal beredskap for innbyggerne og helsetjenesten,

sier Høie.

Ifølge pressemeldingen vil Høie møte Babcock den 11. juni « for å få førstehånds kunnskap om hvordan de skal sikre at de er klar til å overta ansvaret for hele flyambulansekontrakten 1. juli 2019, og hvordan Babcock kan bidra for å trygge beredskapen frem til dette».