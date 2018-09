NEKTER STRAFFSKYLD: Den 51 år gamle ingeniøren bestrider alle terroranklager som rettes mot ham, men det er uklart om hvordan han stiller seg til domfellelsen i Asker og Bærum tingrett. Foto: NTB/SCANPIX

Tidligere Aker Solutions-ingeniør (51) dømt for terror

INNENRIKS 2018-09-24T09:39:55Z

Eks-ingeniøren i Aker Solutions er dømt til fengsel for oppfordring til terror og for opplæring i terrormetoder på Internett.

Publisert: 24.09.18 11:39 Oppdatert: 24.09.18 12:16

Den 51 år gamle ingeniøren ble dømt til 2,5 års fengsel i Asker og Bærum tingrett. I tillegg besluttet retten inndragelse av en Marlin XL7S rifle.

Han har hele tiden nektet straffskyld for terroranklagene som er rettet mot ham, men det er foreløpig uklart om hvordan han forholder seg til den ferske dommen.

Domstolen: Han opererte alene

Tingretten mener 51-åringen opererte på egenhånd i perioden januar 2014 og frem til pågripelsen i mai 2015.

« Selv om tiltalte har sett på seg selv som en fremtidig leder i Irak, er det ikke grunnlag for en konklusjon om at han i sin kriminelle virksomhet har hatt noen ledende rolle. Han har ikke hatt noen hjelpere eller noen han har samhandlet med (...) », står det i dommen.

– Ville infiltrere IS

Under hovedforhandlingen i Asker og Bærum tingrett erkjente ingeniøren at han hadde vært aktiv på et jihadistisk nettsted, men han hevdet at planen var å infiltrere IS og sakde dem innenfra.

51-åringen forklarte også at han skrev lite om kjemiske reaksjoner, ihvertfall ikke mer enn det alle arabiske skoleelever lærer på skolen. Han påsto også at han ikke benyttet seg av ordet «eksplosjon», kun ordet «brann».

Dommen: Stor mulighet for påvirkning

Ifølge dommen, ble alle de terrorrelaterte ytringene fremsatt på et forum på Internett, hvor ingeniøren hadde mulighet til å nå ut til mange mennesker og dermed hatt en form for påvirkningskraft.

« Oppfordringene og opplæringen i terror innebar stor mulighet for påvirkning til særlig alvorlig terrorvirksomhet. », står det i dommen.

Tingretten mener at saken er « blitt gammel » og at straffeutmålingen må ta hensyn til det. Ifølge PST, var etterforskningen omfattende, samt at arbeidsbyrden for sikkerhetstjenesten var stor i perioden 2014–2018 med flere pågående terrorsaker.