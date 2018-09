PÅKJØRT: En sparkesykkel ligger på fotgjengerfeltet der en liten gutt ble påkjørt av en politibil i utrykning i juli. Foto: Magnus Newth

Politimann fikk forelegg og mistet lappen for uaktsom kjøring i utrykning

INNENRIKS 2018-09-24T07:52:00Z

Spesialenheten for politisaker har ilagt en politimann som var under utrykning et forelegg på 8000 kroner og tap av førerrett i tre måneder etter at han kjørte på en gutt med sparkesykkel i Oslo i sommer.

Han kjørte på gutten, som er født i 2013, på Schous plass da gutten krysset gangfeltet på grønt lys. Gutten fikk mindre personskader.

Politimannen kjørte i utrykning med blått, blinkende lys men hadde ikke på sirener. I et lysregulert kryss kjørte han på rødt.

Spesialenheten iverksatte etterforskning og har nå konkludert at politimannen brøt Vegtrafikklovens grunnregel – § 3 – om at enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom.

– Skulle vært mer aktsom

Politiet har anledning til å fravike deler av loven under utrykning, men må fortsatt vise aktsomhet.

– Han ble ikke tatt for å ha kjørt for fort eller på rødt lys eller for at han kjørte på noen i fotgjengerfeltet, men ut fra totalsituasjonen og omstendighetene skulle han ha vært noe mer aktsom, sier juridisk rådgiver Rune Fossum ved Spesialenheten til VG.

Politimannen har vedtatt forelegget.

Han har ikke hatt rett til å kjøre bil siden ulykken.

Både guttens sparkesykkel og politibilen fikk materielle skader.