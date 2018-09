STARTET INNSAMLINGSAKSJON: Avdødes barndomsvenn Ingvild F. Sørdal (t.v) og hans søster Line Sletteng (t.h) bestemte seg for å hjelpe venninnen Ulrikke i økonomisk nød. Foto: Privat

Har samlet inn én million kroner til Ulrikke (26) etter at hun mistet samboeren og barnas far i ulykke

INNENRIKS 2018-09-18T18:52:40Z

I august mistet Lars Nikolas Kuhmunen livet i mikroflyulykken på Nordland. Nå har venninnene samlet inn én millioner kroner til henne og barna slik at de får boligdrømmen oppfylt.

Publisert: 18.09.18 20:52

Lars Nikolas Kuhmunen (32) og pilot Eskild Børje Winther Solhaug (59) omkom 28. august etter mikroflyulykken i Meløy .

Lars Nikolas etterlater seg samboeren og barna på 4 år og 1,5 år. De var i full gang med å bygge hus som skulle stå klart denne høsten. Da han mistet livet i ulykken ble prosjektet satt på vent, og den lille familien fikk beskjed om at forsikringen ikke dekket dødsfall under flyvning med slike fly.

Det betydde store økonomiske bekymringer i tillegg til den ufattelige tragedien.

Det gjorde at Lars Nikolas’ søster Line Sletteng og barndomsvenn Ingvild F. Sørdal bestemte seg for å samle inn penger til til småbarnsmoren. Bodø Nu har tidligere omtalt saken

Samlet inn én million

Fra fredag kveld til mandag ettermiddag kan Sørdal og Sletteng forteller VG at beløpet som er samlet inn har bikket én million.

– Det er helt ubeskrivelig hvor stort engasjementet er, og vi har problemer med å sette ord på den ekstreme takknemligheten vi føler, sier de.

– Det sier noe om hvor enormt store hjerter det bor i folk, og hvor stort ønske mennesker rundt har for å kunne være med å hjelpe Ulrikke og småjentene i denne tunge tiden.

– Bunnløs sorg

Venninnene forteller at familien og nære går gjennom en utrolig vanskelig og tung tid.

– Forståelig nok befinner familien seg i en tid preget av sjokk, bunnløs sorg og savn. En sorgprosess er komplisert og det tar tid å komme seg videre. Vi ser derimot at familien viser takknemlighet over alle som så langt har bidratt i denne innsamlingsaksjonen.

De forteller at mange også bidrar med dugnadsarbeid for å ferdigstille den påbegynte garasjen på tomten, og for å gjøre alt klart til at det nye huset blir levert i november. I tillegg har en rekke lokale aktører bidratt både økonomisk og med arbeid i forbindelse med huset.

– På vegne av oss, Ulrikke og barna og den øvrige familie takker vi ydmykt for all støtte vi har mottatt så langt, sier de.