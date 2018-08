Skudd avfyrt mot bil på Ensjø i Oslo

INNENRIKS 2018-08-31T19:03:17Z

Ifølge politiet traff skuddet som ble avfyrt på Ensjø i Oslo en tilfeldig bil, hvor det satt to voksne og to barn. Ingen ble skadet.

Publisert: 31.08.18 21:03 Oppdatert: 31.08.18 22:45

Det skal i forkant ha vært en konflikt mellom to grupperinger som befant seg i to biler.

– De i den ene bilen har skutt mot den andre og har tilfeldigvis truffet en annen bil, sier operasjonsleder Rune Ullsand til VG.

Personene i den tredje bilen ble ikke skadet, opplyser Ullsand. Han beskriver menneskene i den tredje bilen som uskyldig forbipasserende. Ifølge innsatsleder Rune Bjørsvik er det avfyrt minst ett skudd - som traff den tilfeldige bilen. Prosjektilet har ikke gått gjennom døren.

– Det var fornærmede selv som meldte ifra, sier Ullsand.

Det var to voksne og to barn i bilen som ble truffet. Innsatsleder Rune Bjørsvik opplyser at de er preget av det som har skjedd.

– Så vidt jeg vet er det snakk om en familie, sier Ullsand. De blir tatt hånd om på stedet.

Bilene som stakk fra stedet er beskrevet som to sølvfargede biler av typen Golf/Polo, 2004-modell. Ifølge Bjørsvik kjørte begge bilene i retning av bensinstasjonen på Ensjø.

– Vi søker etter ungdommer mellom 16 og 25 år fra de to bilene, sier Ullsand.

De er beskrevet som unge, mørkhudede menn.

Politiet på stedet sier til VG at de leter med store mannskaper på Ensjø og i nærområdet, i tillegg til at de sjekker flere andre adresser i Oslo knyttet til de to bilene.

– Vi har ikke informasjon om det er noen skadede i de to bilene som kjørte fra stedet, sier Ullsand.

Det ble brukt skarpe skudd. Politiet fikk melding om skytingen 20.21 fredag kveld.

– Det er ikke noen grunn til å frykte for sikkerheten til noen andre, sier Ullsand.

Det er også satt inn et helikopter i søket.

For nesten to uker siden var det en lignende skyteepisode på Østre Aker vei ved Haugenstua. Søndag kveld 19. august skal en 28 år gammel mann ha skutt fra en bil i fart mot en annen bil på veien nordøst i Oslo. Politiet mener han hadde til hensikt å drepe .

