Regjeringen vurderer gjengforbud og strengere straffer for kriminelle ungdommer

INNENRIKS 2018-09-19T03:35:10Z

VOLLSMOSE (VG) Justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) ser nå på fire nye tiltak for å ta de voldelige gjengene i Oslo.

Publisert: 19.09.18 05:35

VG avslørte i vår hvordan gjengen Young Bloods de siste ti årene har fått vokse og bli Oslos største gjengtrussel . Den svært voldelige gjengen står bak drapsforsøk, kidnappinger og knyttes til dopsmugling til Norge.

– Vi ser både på de hardbarka gjengmedlemmene og det miljøet det rekrutteres fra, sier justisministeren til VG.

På besøk i Danmarks største getto, Vollsmose, lanserer justisministeren de fire første tiltakene for å få bukt med gjengproblemene i Oslo.

Etter fremveksten til terrororganisasjonen ISIL i Syria og Irak, har flere norske islamister blitt dømt for å delta i eller støtte en terrororganisasjon.

Wara sier regjeringen nå vurderer å utvide dette til å gjelde kriminelle gjenger.

– Vi ser på om vi kan benytte den teknikken og løfte den over til organiserte gjenger, sier Wara til VG.

– Kan det da hende at det i Norge blir et forbud mot å være medlem i Young Bloods eller Satudarah?

– Det kan bli det, men det er ikke sånn at man skriver det i loven. Det er alltid en domstolsprosess som leder frem til hva som er å anse som en kriminell organisasjon. Hvis hovedformålet er kriminell virksomhet, vil medlemskapet i den også være det, sier Wara.

I Danmark har det nylig kommet et forbud mot den beryktede gjengen Loyal to Familia. Regjeringen skal også se på hvordan danskene har løst det.

– Det er helt nytt at man nå har forbudt Loyal to Familia. Det er jeg utrolig glad for at man har gjort, for vi har problemer med gjenger i Danmark og må få tatt et oppgjør med den utingen det er, sier den danske innvandringsministeren Inger Støjberg til VG.