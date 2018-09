Utvalg om norsk Libya-innsats: Norge hadde liten forståelse av situasjonen i Libya

588 norske bomber falt over Libya i 2011, og opprørerne NATO støttet fant og drepte til slutt Muammar Gaddafi. Syv år senere er Libya fortsatt i kaos. Nå er rapporten om Norges Libya-bidrag klar.

I løpet av 133 dager våren og sommeren 2011, slapp femten norske F-16-fly til sammen 588 bomber over Libya. Ifølge Forsvarsdepartementet ble prisen 317 millioner kroner.

Nå har et offentlig utvalg, ledet av tidligere utenriksminister Jan Petersen (H), evaluert det norske bidraget.

Utvalget slår fast at operasjonen hadde folkerettslig grunnlag. Men Norge hadde for liten forståelse av situasjonen i landet.

«Utvalgets gjennomgang av beslutningsgrunnlaget viser at norske myndigheter i liten grad hadde en egen, selvstendig forståelse av situasjonen i Libya før den endelige beslutningen ble truffet 23. mars 2011», skriver utvalget, ifølge NTB.

Visste om ønske om regimeendring

Ifølge utvalget var norske myndigheter klare over at regimeendring kunne bli et utfall av den militære aksjonen.

– Utvalget mener det var åpenbart at andre allierte hadde regimeendring som mål, og at norske myndigheter kjente til dette, heter det.

Det blir holdt pressekonferanse om rapporten klokken halv elleve torsdag.

Støttet av alle partier

Alle partiene på Stortinget støttet beslutningen om å delta i NATO-operasjonen og sende kamply til Libya. Daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) har blitt kritisert for stort press og for at beslutningen var forhastet.

Det har gått fem syv år siden det brøt ut folkelig opprør mot Libyas leder Muammar Gaddafi. Med håpet fra revolusjonene i Egypt og Tunisia i ryggen, tok blant andre bilmekanikere, studenter, lærere og leger til våpen mot diktatoren de hadde levd under gjennom 40 år.

Noen uker senere vedtok FNs sikkerhetsråd en resolusjon som etablerte en flyforbudssone over Libya og åpnet for bruk av «alle nødvendige midler» for å beskytte sivile.

Oppløst i vold

Fly fra NATO gikk få dager senere til angrep mot libyske regjeringsstyrker, som var på vei til opprørshovedstaden Benghazi.

Med NATOs støtte i luftrommet seiret opprørshæren etter åtte måneder. Gaddafi ble tatt av opprørere i oktober 2011, og skutt i hodet få timer senere.

Siden har Libya aldri blitt den solskinnshistorien mange håpet på. De mange hundre ulike opprørsgruppene som hadde kjempet sammen mot Gaddafi, snudde våpnene mot hverandre og Libya ble oppløst i vold, massedrap og kaos. IS tok også over flere byer i landet og de anarkiske tilstandene har gjort Middelhavs-kysten i Libya til et en hovedbase for menneskesmugling over Middelhavet.

En rekke libyere har vært skuffet over Norge og de andre landene som bombet Libya ikke har støttet landet tilstrekkelig etter krigen.

– Sviktet oss

I 2014 intervjuet VG et sentralt medlem av opprørsorganisasjon NTC, Hana el-Gallal.

– Deres hjelp var veldig viktig, for uten NATO kunne vi ikke felt diktator Muammar Gaddafi. Men de sviktet oss når vi trengte det som mest. Vi er et folk frarøvet utdanning, institusjoner og ledere, sa hun til VG.

- Vi føler oss forlatt av Norge og de andre landene som deltok i bombingen. Libya burde være viktig for europeiske stater, både på grunn av nærheten og på grunn av ressursene. Å la Libya forsvinne inn i kaos, uten institusjoner, vil skape mer vold, mer ekstremisme, og sende enda flere flyktninger mot Europa, sa hun videre.