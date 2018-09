Mor og to sønner siktet for grovt heleri

INNENRIKS 2018-09-19T14:28:28Z

Politiet i Oslo pågrep seks personer og siktet tre personer for grovt heleri etter en planlagt aksjon mot en vaskehall i Oslo sentrum mandag morgen.

NTB

Publisert: 19.09.18 16:28 Oppdatert: 19.09.18 17:50

Pågripelsene og ransakingen knyttes opp mot personer som politiet mener har tilknytning til et kriminelt nettverk i Oslo sør, skriver politiet i en pressemelding.

Utgangspunktet for aksjonen var en siktelse mot tre personer for grovt heleri.

– Politiet har skjellig grunn til å mistenke at dette er en kriminell virksomhet, og at personene besitter store verdier som kommer fra straffbare handlinger. Aksjonen er et ledd i den pågående innsatsen mot kriminelle nettverk og gjenger i Oslo sør, og dette viser at innsatsen gir synlige resultater, sier tjenestestedsleder Gry Lene Sem på Manglerud politistasjon.

Mor og to sønner siktet

De tre som ble fremstilt for fengsling onsdag ettermiddag, er ifølge folkeregisteret en mor og to sønner.

Etterforskningsleder ved Enhet Øst, Terje B. Dahl, ønsker ikke å kommentere relasjonen mellom de tre siktede.

– Det jeg kan si er at det er tre personer som er pågrepet og fremstilt for varetektsfengsling nå i ettermiddag. De er siktet for grovt heleri. Relasjonene dem imellom kan jeg ikke kommentere, men det er snakk om en kvinne og to menn, sier han til VG.

– Hvilket kriminelt nettverk knytter dere de siktede til?

– De vi har aksjonert mot er kjenninger av politiet. De tilhører et miljø som vi har hatt under oppsikt over tid, og som bedriver narkotikakriminalitet. Sistnevnte forhold er ikke en del av siktelsen, sier Dahl.

Dahl har tidligere vært en sentral etterforskningsleder i Operasjon Gamma, som rettet seg mot den kriminelle gjengen Young Bloods på Holmlia.

Utelukker ikke utvidet siktelse

Politiet er fortsatt i startfasen av etterforskningen, understreker han.

– Vi har vært gjennom flere avhør og kan ikke utelukke at siktelsen vil bli utvidet, men det er for tidlig å si enda, sier etterforskningslederen.

Politiet hadde i tillegg bistand fra flere samarbeidsaktører i arbeidskrimnettverket under kontrollen av vaskehallen.

Advokat Kai Vaag, som forsvarer den siktede kvinnen, sier til VG at hans klient ikke erkjenner straffskyld.

– Hun er siktet for heleri av kontantbeløp, men mener selv at hun har tjent disse pengene på lovlig vis. Hun har heller ingen tilknytning til bedriften det er aksjonert mot, sier Vaag til VG.