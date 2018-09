FRIFUNNET: Stella Mwangi ble frifunnet, men påtalemyndigheten anket. Lagmannsretten mener de anket for sent. Foto: Helge Mikalsen

Anke-tabbe i Mwangi-saken

Påtalemyndigheten anket dommen hvor artisten Stella Mwangi (31) ble frifunnet for forulemping av politiet og for å ha drukket etter en trafikkhendelse. Men de anket for sent, mener lagmannsretten.

I en fersk avgjørelse fra Borgarting lagmannsrett slås det fast at « anken er for sent fremsatt og må avvises ».

– Dette vil jeg si er en tabbe. De har ment å anke og forfølge henne videre, men så har de vært klønete med jussen og ikke overholdt ankefristen. Selv har de stått ved at dette ikke var en tabbe, men nå har lagmannsretten på en måte sagt det, sier Stella Mwangis advokat, Silje Elisabeth Steenvaag.

Kan anke til Høyestrett

Det er mulig at påtalemyndigheten, ved Statsadvokatene i Oslo, vil anke denne avgjørelsen til Høyesterett.

– Stella er veldig trygg og sikker på at hun ville blitt frifunnet i lagmannsretten, men det er nok deilig å slippe belastningen å måtte møte i retten og gjennomgå alt dette på nytt, sier Stenvaag.

Statsadvokat Ingrid Vormeland Salte ved Oslo statsadvokatembeter har ikke vært tilgjengelig for kommentarer onsdag morgen.

Påtalemyndighentene droppet fyllekjøringstiltalen mot Mwangi under rettssaken, og erkjente at de ikke kunne bevise at Mwangi var beruset da hun kjørte bilen. De ønsket likevel å få henne dømt for å ha drukket etter en ulykke og for forulempning av polititjenestemann.

Bedyret sin uskyld

Mwangi selv har hele tiden bedyret sin uskyld, og hevdet at hun først drakk etter å ha forlatt bilen, og aldri kjørte i beruset tilstand.

Hun forklarte i retten at hun aldri hadde bulket noe som helst, at hun gikk fra bilen for å rekke en avtale i en neglesalong. Der inne skal hun ha drukket en halvflaske whiskey blandet med cola og øl, mens hun gjorde seg klar til jentefest.

– Jeg skulle kanskje ikke vært ha vært så ivrig med å begynne festen, sa Stella Mwangi i tingretten.

Hun stilte seg også uforstående til at hun skal ha forulempet politiet. Aktor ba om 24 dagers betinget fengsel, samt en bot på 29.000 kroner og at hun skulle miste førerkortet i 12 måneder. Men hun ble altså frifunnet.