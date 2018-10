PASSORDLEKKASJE: Statsminister Erna Solberg er én av dem som har fått passordet sitt lagt ut i søkbar database. Foto: Hallgeir Vågenes/VG

Passord på avveie – Erna Solberg blant de rammede

INNENRIKS 2018-10-03T18:39:01Z

Flere samfunnstopper har fått lagt ut passord i en søkbar database. Ifølge Aftenposten er flere samfunnstopper rammet.

Publisert: 03.10.18 20:39 Oppdatert: 03.10.18 20:55

Passord som blant annet har vært brukt av statsminister Erna Solberg , Telenor-sjef Sigve Brekke, DNB-sjef Rune Bjerke, er lagt ut åpent på nettet i en masselekkasje, skriver Aftenposten .

1,4 milliarder passord skal totalt være på avveie, hevder nettsiden selv.

Flere topper rammet

Avisen har vært i kontakt med en rekke profilerte nordmenn som er rammet, blant annet utviklingsminister Nikolai Astrup (H).

– Dette er et passord jeg har benyttet. Det kan jeg bekrefte. Det er et gammelt passord, men mange bruker jo varianter av det samme passordet, og det er veldig uheldig, sier Astrup til Aftenposten .

Ifølge avisen er fire andre statsråder rammet, i tillegg til statsministeren. Minst syv av de hackede e-postadressene skal ha tilhørt domenet @stortinget.no.

Gamle passord

Rune Alstadsæter, statssekretær for Erna Solberg, forteller til VG at det er viktig for dem å understreke at kontoen det er snakk om er deaktivert, og har vært det siden 2013. På nåværende tidspunkt har statsministeren ikke ønsket å kommentere saken ytterligere.

VG har besøkt den aktuelle nettsiden, hvor det kom opp treff på Solbergs gamle e-post-adresse.

Den søkbare databasen skal ha blitt lagt ut på nett for kort tid siden, men mange av passordene skal være opptil 10–15 år gamle ifølge fagdirektør for sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Roar Thon. Han advarer imidlertid overfor Aftenposten at lekkasjen fortsatt kan innebære stor sikkerhetsfare.

NSM kjente til lekkasjen

Sjef for IKT-sikkerhet ved NSM, Hans Christian Pretorius sier til avisen at han ble vært kjent med lekkasjen for 3–4 år siden.

En talsperson for aktivistgruppen bak databasen sier til avisen at motivasjonen bak har vært å opplyse folk om at informasjonen kan være hacket.

– Vi er fem personer i alderen 17 til 37 år. Dataene fant vi gjennom flere dumper med kompromitterte e-postadresser og passord i et undergrunnsforum på nettet, forklarer vedkommende.

Gruppen skal nå vurdere å skjule passordene.