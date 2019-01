KRAFTIG TILBAKE: Siv Jensens Frp mister velgere til både Ap og Høyre på VGs siste måling. Her fra sonderingene med KrF. Foto: Trond Solberg

Ny måling: Kjempesmell for Frp

INNENRIKS 2019-01-10T17:55:22Z

Regjeringsprosjektet til Erna Solberg (H) ville ha tapt sitt knappe flertall om det var stortingsvalg i morgen, ifølge VGs partibarometer for januar. Grunnen er at Frp faller med to prosentpoeng siden desember.

– Frp-velgerne går til Høyre. De har også en økning i velgere som sitter på gjerdet, sier daglig leder i Respons Analyse, Thore Gaard Olaussen, til VG.

Hele 17 prosent av Frp-velgerne fra stortingsvalget i 2017 har gått til Høyre. Et så høyt tall kan ikke Olaussen huske å ha sett på lenge. Men samtidig som velgerne flytter seg innad blant regjeringspartiene, går mange Høyre-velgere til Arbeiderpartiet.

Samtidig går Ap fram med 3,7 prosentpoeng. Sammen med Sp og SV sikrer de rødgrønt flertall på VGs ferske partibarometer som er gjennomført av Respons analyse.

– I høst handlet mye om KrFs veivalg og nesten ikke om politiske saker. Jeg tror at bildet vil endre seg når vi eventuelt får en flertallsregjering som kan vise fram politikk og ikke bare forhandlinger, sier statsminister Erna Solberg til VG.

KrF under sperregrensen

På målingen kommer Venstre såvidt over sperregrensen, etter måneder under den kritiske grensen som avgjør om et parti får utjevningsmandater eller ikke.

Nå er det KrF som faller under, og Solberg erkjenner at begge må over sperregrensen på fire prosent oppslutning for å være sikker på å beholde flertallet for de fire partiene.

– Betyr det at Venstre og KrF må få ekstra store seire for å holde oppe oppslutningen deres?

– Det er lenge til neste stortingsvalg i 2021. Det er viktig for meg at alle partiene får viktige gjennomslag i politiske saker. Det gjelder altså også for Høyre og Frp. Et samarbeid i regjering over tid forutsetter at alle opplever at de får på plass seire, sier hun.

– Hva tenker du om at Venstre fortsatt ikke har fått nye velgere etter ett helt år i regjering?

– Når det nærmer seg, vil velgerne vurdere oss etter hva vi har gjort og hva vi vil gjøre videre. Jeg tror at etter hvert vil folk se hva Venstre har bidratt med .

– Har regjeringen stoppet opp i påvente av KrF?

– Det har vært lite oppmerksomhet rundt integreringsdugnaden og det viktige arbeidet for å få flere i jobb og ut av fattigdom. De store spørsmålene har i liten grad vært diskutert, sier Solberg.

Frp-velgerne går til Høyre og Ap

At velgere rømmer fra Høyre til Arbeiderpartiet mener Olaussen i Respons Analyse kan være tilfeldig.

– Men det er faktisk et såpass stort utslag at det synes på målingen, poengterer han.

Lover kamp mot bompenger

Nestleder i Frp, Ketil Solvik-Olsen, påpeker at målinger varierer, men at de skal kjempe for å sikre bedre oppslutning på de neste VG-målingene.

– Vi skal kjempe for et sterkere Frp ved neste valg, både for å sikre borgerlig flertall og mest mulig Frp-politikk. Vi må vise folk flest at Frp er spesielt viktig i kampen mot bompenger, for en strengere asylpolitikk, for satsingen på bedre eldreomsorg og lavere skatter og avgifter, skriver han i en e-post til VG.

KrF-leder Knut Arild Hareide skriver dette om partibarometeret i en sms til VG:

– Dette er tall vi ikke er fornøyd med. Men jeg er heller ikke overrasket over at mange blir litt avventende etter en krevende partiprosess. Nå er vi midt i regjeringsforhandlinger og jeg tror gode gjennomslag for KrF vil skape en ny entusiasme. Jeg håper og tror velgerne vil få se gode KrF-gjennomslag for menneskeverdet, familiene og for dem som trenger det mest.

Abort-saken

Jonas Gahr Støre er på sin side veldig fornøyd med målingen.

– Det er hyggelig med målinger som viser fremgang for Arbeiderpartiet og flertall for en mer solidarisk og samlende politikk enn den Høyreregjeringen fører, skriver han i en e-post til VG.

Han sender også et stikk i retning Erna Solberg rundt abortspørsmålet. Økningen i antallet stemmer fra kvinner ligger her, skal man tro Arbeiderparti-lederen.

– Det handler nok om at vi får vist frem god, sosialdemokratisk politikk, og dels om at vi har vært krystallklare på at vi ikke er villige til å innskrenke kvinners rett til å bestemme over egen kropp og fremtid, slik Erna Solberg har åpnet for.