Bergensordfører og trillingmor hardt ut mot Ropstad

«Det var mitt valg, ingen andres, og ingen andre kunne vite om jeg kunne bære byrden», skriver Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen (Ap) på Facebook.

KrF-nestleder Kjell Ingolf Ropstad vet ikke hva han snakker om, ifølge Bergen-ordfører Marte Mjøs Persen (Ap), som ble mor til trillinger i 2012.

Torsdag kveld kom Ropstad med følgende utspill i partilederdebatten på NRK:

– Klarer du å bære fram ett barn, klarer du to, sa han.

Utspillet fikk andre politikere og sosiale medier til å koke. Fredag morgen beklager han og sa til VG at han «burde valgt andre ord for å få frem det som var poenget.»

Til Politisk kvarter presiserer han at det handler om å legge til rette for disse familiene.

– Klarer man å bære frem ett barn, bør vi som samfunn legge til rette for at du skal kunne bære frem to, sier han videre.

«Jeg bar fram tre på en gang. Med betydelig risiko. For meg selv og for de tre inne i magen», skriver Persen på Facebook.

Hun skriver videre at hun valgte å ta risikoen, og at det heldigvis endte med trillinglykke.

«Men det var mitt valg, ingen andres, og ingen andre kunne vite om jeg kunne bære byrden, hverken under svangerskapet, etterpå eller i fremtiden. Det vet bare jeg og min mann.»

Tapte abortslaget

Abort har vært et betent tema i forhandlingene. KrF ønsket å få fjernet paragraf 2c, som partiet omtaler som «sorteringsparagrafen» i abortloven. Dette fikk de imidlertid ikke gjennomslag for.

Partiet måtte nøye seg med at muligheten for fosterreduksjon av friske flerlinger, såkalt tvillingabort, før grensen for selvbestemt abort, blir fjernet.

– Det var ikke flertall for å gjøre denne endringen. Vi klarte ikke å forhandle det fram, sa statsminister Erna Solberg (H) om abortlovens 2c, da hun presenterte regjeringsplattformen .

– Vi klarte ikke å endre abortloven på dette punkt. Det er jeg lei meg for. Det var en viktig sak for KrF, men også for meg personlig, sa Kjell Ingolf Ropstad (KrF) torsdag kveld.

KrF har imidlertid fått gjennomslag for sitt krav om en barnereform, og for å øke barnetrygden med 7200 kroner for barn fra 0 til fylte 6 år i løpet av regjeringsperioden.

VG spør Ropstad fredag om han tror det blir et ras av utmeldinger fra partiet nå.

– Jeg håper ikke det blir det, men jeg er forberedt på at mange kommer til å melde seg ut. Jeg håper de venter og ser hva som kommer igjennom og at gjennomslaget vi har fått, også er med på å skape begeistring. Det er nok en del som nå også melder seg inn, sier han.