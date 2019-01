SNØ: Kraftige snøbygger og mye vind ventes innbyggerne i de utsatte områdene. Foto: NTB SCANPIX

Polart lavtrykk kan gi vanskelige kjøreforhold

INNENRIKS 2019-01-13T06:21:29Z

Kraftig vind og snøbyger ventes den nordvestlige delen av landet. Meteorologisk institutt advarer om vanskelige kjøreforhold.

Publisert: 13.01.19 07:21

Mens stormen som har herjet i nord de siste dagene , er i ferd med å gi seg, kan et polart lavtrykk over den sørvestlige delen av Svalbard , skape utfordringer for befolkningen i Møre og Romsdal , Sogn og Fjordane og Trøndelag .

– Et polart lavtrykk dannes over polare områder når kjølig kald luft skylder over det relativt varme vannet. Satellittbilder viser at det er i ferd med å danse seg et slikt lavtrykk rundt 75 grader nord. Lavtrykket vil sannsynligvis treffe fastlandet ved Møre og Romsdal sent søndag kveld eller natt til mandag. Sogn og Fjordane og Trøndelag kan også bli rammet, sier vakthavende meteorolog ved Meteorologisk institutt, Knut Egil Haga.

Han forklarer at det ikke er lave temperaturer som vil skape de største utfordringene i disse områdene, men kraftig vind og snø.

– Når atmosfæren er så kald, selv om temperaturen på bakken er 0 grader, kan det føre til kraftig bygeaktivitet i form av sludd og snø. Man kan også vente seg kraftig vindkast, særlig inn mot Møre og Romsdal.

Han forklarer at mye nedbør og sterk vind vil føre til vanskelige kjøreforhold til godt ut på mandagen. Det gjelder også fjellovergangene i Sør-Norge.

– Hvor vanlig er polart lavtrykk?

– Værfenomenet er relativt vanlig på vinterstid, men det varierer i styrke og intensitet. Det ser ut som om det kommer til å oppstå slike lavtrykk også utenfor Finnmark, men i mye svakere skala. Det er ingenting i forhold til det været som har vært i nord de siste dagene, sier han.

Kraftig lavtrykk

Selv om stormen er i ferd med å gi seg i Nord-Norge, kan nordlendingene som er bosatt i Innlandet forvente temperaturene kunne komme helt ned imellom −10 og −20 grader dersom det blir klarvær.

– På kysten vil temperaturen ligge på rundt 0 grader, men det kan bli bygevær, sier Haga.

På Øst- og Vestlandet kan det komme opp i stiv eller sterk kuling utsatte steder.

– Vestlandet vil få regn, mens Agder vil få snø. Vinden vil også øke i morgen og det kan bli stiv eller sterk kuling utsatte steder.

– Østafjells vil temperaturen holde seg på rett under 0 grader de fleste steder. I morgen kan det bli sol – og det her man kan forvente seg å få det beste været i Sør-Norge.