DØDE: En kvinne mistet livet etter å ha fått et tak over seg lørdag tidlig ettermiddag. Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Kvinne fikk tak over seg og døde på Sunnmøre

INNENRIKS 2019-01-19T15:12:21Z

En kvinne i 50-årene døde da at hun fikk et løetak over seg på Gurskøy i Møre og Romdal.

NTB

Publisert: 19.01.19 16:12 Oppdatert: 19.01.19 16:28

Politiet i Møre og Romsdal ble varslet om ulykken klokka 13.28 lørdag ettermiddag. Kvinnen satt fastklemt. Hun ble frigjort, men erklært død på stedet av helsepersonell.

Kvinnen var i 50-årene og bodde på gården der ulykken skjedde. De pårørende er varslet, opplyser operasjonsleder Tove Anita Asp til NTB.

– Hva som er årsaken til at taket falt ned, vet vi ikke, sier operasjonslederen.

Politiets teknikere var lørdag ettermiddag på stedet for å gjøre undersøkelser.

– Politiet foretar en kriminalteknisk undersøkelse på stedet for å prøve å finne ut hvordan det falt sammen. Vi mistenker ikke at noe kriminelt har funnet sted, sa operasjonsleder Tor Andre Gram Franck til VG tidligere lørdag ettermiddag.