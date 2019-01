PARTILEDER: Knut Arild Hareide er i dag partileder i KrF, men det kan være den siste dagen. Foto: Tore Kristiansen

Hareide går av i dag hvis KrF sier ja

INNENRIKS 2019-01-17T16:16:56Z

KrF-leder Knut Arild Hareide sier det er åpent hva som skjer på partiets landsstyremøte, men vedgår at dette er en spesiell dag for ham.

NTB

Martha Holmes

Publisert: 17.01.19 17:16

Knut Arild Hareide stilte et ultimatum til sitt eget parti før KrF skulle ta sitt veivalg om å gå inn i regjering med Høyre, Venstre og Frp, eller søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet: Han ville gå av som partileder hvis han tapte.

KrF vraket Hareides råd, og har nå avsluttet regjeringsforhandlinger med regjeringspartiene. De to siste ukene har han plassert seg på sidelinjen, og gitt rollen som forhandler til nestleder Kjell Ingolf Ropstad på partiets konservative fløy.

Fakta om Knut Arild Hareide * Født 1972 i Bømlo i Hordaland, som den yngste av fem brødre. * Gift med Lisa Marie Hareide, to barn. * Begynte sin politiske karriere i 1991, da han som 18-åring ble valgt inn i kommunestyret i Bømlo. * I 1998 ble han hentet inn som politisk rådgiver for daværende kirke-, utdannings- og forskningsminister Jon Lilletun (KrF). Året etter ble han medlem av KrFUs sentralstyre. * I 2001 ble han utnevnt til statssekretær i Finansdepartementet i Bondevik II-regjeringen. Samme år ble han valgt inn i KrFs sentralstyre. I 2003 ble han valgt til andre nestleder i partiet. * I 2009 kom han for første gang inn på Stortinget, på utjevningsmandat. * I 2011 ble han valgt til ny leder av KrF etter Dagfinn Høybråten. * I september 2018 åpnet Hareide for et regjeringssamarbeid med Ap og Sp. Men ønsket om en historisk venstredreining ble nedstemt med knapp margin på partiets landsmøte i november. * Hareide har varslet at han går av som partileder dersom forhandlingene om KrFs inntreden i den borgerlige regjeringen fører fram.

Kilde: NTB

– Dette kan bli min siste dag som partileder, sa Hareide til pressekorpset på vei inn til møtet der KrFs landsstyre samlet seg litt etter klokken 14 på Gardermoen for å ta stilling til regjeringsplattformen.

– Jeg kan komme til å gå av i dag, men det blir ikke i det første møtet.

Kjenner ikke detaljene

Høyre, Venstre, Frp og KrF har alle samlet seg på Gardermoen, der hvert parti skal ta stilling til om de kan godkjenne den nye regjeringsplattformen. Sier KrF ja til den, er det altså siste dag som partileder for Hareide.

– Vårt landsstyre skal gi et råd til stortingsgruppen, som tar beslutningen. Så er det eventuelt et nytt landsstyremøte senere i dag, der jeg vil gå av. Men vi må være kjent med beslutningene fra Høyre, Frp og Venstre før det eventuelt skjer, utdyper KrF-lederen.

Han opplyser til at han har sett deler av plattformen, men ikke hele det endelige forslaget. Hareide var spent før torsdagens landsstyremøte.

– Vi kjenner ikke detaljene og helheten i regjeringsplattformen. Jeg har lest deler av erklæringen, men ikke helheten og sisteutkastet. Jeg tror det er størst sannsynlighet for at KrF sier ja i dag, sier han.

Angrer ikke

Hareide avviser nok en gang at han er aktuell som statsråd i en eventuell ikke-sosialistisk flertallsregjering.

– Det er ikke naturlig for meg, sier han

Han sparket i gang en intens og opprivende intern prosess i KrF da han før jul anbefalte partiet å søke samarbeid med Arbeiderpartiet og Senterpartiet. Selv om han ikke vant frem, sier han til at han ikke angrer på at han satte i gang prosessen.

Da Hareide tapte KrFs retningsvalg, var en viktig del av debatten om KrF kunne kjempe frem endringer i abortlovens 2c. Abortloven er også sentral i diskusjonene om regjeringsplattformen torsdag.

Sent onsdag kveld kunne VG melde at den mye omtalte endringen ikke blir noe av . KrF skal likevel ha fått gjennomslag for innstramminger i muligheten for fosterreduksjon.

KrF-fylkesleder Arne Willy Dahl, som stemte på Hareide-fløyen, har uttalt til VG at det er et problem for dem som har lagt stor vekt på abortspørsmålet når det gjelder sidevalg, om KrF ikke får gjennomslag for endringer av 2c.

Lederne i Fpu, Unge Venstre og Unge Høyre er samtidig svært negative til at KrF skal kunne få gjennomslag for noen som helst endring av abortloven.