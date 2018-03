DOMFELT: Eks-politimannen måtte svare for påstander om uønsket seksuell oppmerksomhet i Sør-Trøndelag tingrett. Nå er han dømt. Foto: Kristian Helgesen/VG

Tidligere politileder dømt for beføling av trusselutsatt kvinne

Publisert: 19.03.18 12:02

Politimannen hadde ansvar for å hjelpe trusselutsatte personer gjennom sin jobb i Trøndelag politidistrikt. Nå er han dømt for gjentatte uønskede seksuelle tilnærmelser mot en trusselutsatt kvinne.

Det var den trusselutsatte kvinnen som selv anmeldte den tidligere politimannen høsten 2016.

Nå er han dømt til 60 dagers betinget fengsel for gjentatte ganger å ha tatt på lårene, brystene, rumpen, magen og ryggen til den fornærmede kvinnen mot hennes vilje.

Det er Spesialenheten for politisaker som har ført saken for retten i Sør-Trøndelag.

Gjentatte berøringer

Politimannen jobbet i daværende Trøndelag politidistrikt, men sluttet for flere år siden. I deler av tidsrommet hvor de straffbare forholdene pågikk, var han i en ledende stilling i politiet og hadde ansvar for trusselutsatte personer.

Dette gjorde at han kom i kontakt med den fornærmede kvinnen, som ba om hjelp fra politiet fordi hun var utsatt for trusler. Det var den nå domfelte politimannen som fikk ansvar for å følge opp kvinnen.

Den første gangen politimannen ifølge dommen utførte uønsket kontakt, var da kvinnen ga han en klem mens de satt i en politibil. Den domfelte mannen skal da ha svart med å ta henne på rumpen.

– Tiltalte etablerte fra da av et vedvarende handlingsmønster, skriver retten, som også skriver at mannen deretter gjentok denne typen handlinger mot kvinnen over en tidsperiode på to år.

Kvinnen sa ifølge dommen flere ganger til politimannen at hun ikke ønsket å bli tatt på, og ifølge dommen pleide hun å si «nei, ikke gjør det!». Likevel fortsatte politimannen tilnærmelsene, skriver retten i avgjørelsen. .

Dom: Misbrukte tilliten

Kontakten og tilnærmelsene fortsatte også etter at politimannen sluttet i jobben, ifølge dommen.

I dommen heter det at eks-politimannen opparbeidet seg stor tillit hos den fornærmede kvinnen, fordi han var hennes trusselplanlegger og beskytter. Retten påpeker at kvinnen var i en sårbar situasjon, og at politimannen misbrukte tilliten hennes.

– I stor grad var hun avhengig av beskyttelsen tiltalte ga henne. Selv om krenkelsene ikke var av de mest alvorlige, er det graverende at de fortsatte over lang tid. Fornærmede opplevde krenkelsene som ubehagelige, uønsket og ydmykende, skriver Sør-Trøndelag tingrett i sin avgjørelse.

Unnlot å loggføre kontakten

Politimannen er også dømt for å ha unnlatt å loggføre kontakten han hadde med kvinnen i politiets systemer.

Han hadde ikke bare kontakt med kvinnen i sin arbeidstid, men også ved flere anledninger på sin fritid. I politiets loggsystemer har han ikke loggført privat kontakt overhodet.

Retten mener mannen gjorde dette bevisst, for å holde omfanget av kontakten med kvinnen skjult for andre kolleger, og mener det underbygges av at han opprettholdt kontakten med kvinnen også etter at han sluttet i politiet.

Uenig i rettens vurdering

Eks-politimannens forsvarer, Kolbjørn Lium, forteller til VG at hans klient er uenig i rettens vurdering, og at de nå vurderer om dommen skal ankes.

– Han er uenig i påstandene han nå er domfelt for. Han har tatt betenkningstid, og vi skal nå gjennomgå dommen og veien videre, sier han.

Det har ikke lyktes VG å komme i kontakt med kvinnens bistandsadvokat Jorun Løvseth.