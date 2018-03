INNKALT TIL RETTSMØTE: Blant dokumentene i brevet mannen fikk, kommer det frem at kvinnen er innkalt til rettsmøte i Forliksrådet.

Forliksrådet feilsendte dokumenter med sensitive opplysninger

Publisert: 23.03.18 09:36

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

INNENRIKS 2018-03-23T08:36:37Z

En mann fra Oslo mottok et brev fra Forliksrådet med svært sensitive opplysninger om en fremmed kvinne. – Hadde det vært mine opplysninger hadde jeg blitt svært opprørt, sier mannen.

For to uker siden mottok en mann fra Oslo et brev fra Forliksrådet. Brevet var merket med hans navn, men da han åpnet konvolutten oppdaget han at dokumentene skulle blitt sendt til en helt annen person.

I brevet, som besto av flere titalls sider, var det opplysninger av sensitiv karakter om en 23 år gammel kvinne. Mannen kjenner ikke til kvinnen fra før, og har ingenting med hennes sak å gjøre.

Opplysningene inneholdt blant annet kvinnens samlede gjeld, og hennes svært private psykiatriske historie.

– Hadde blitt opprørt om det var mine opplysninger

– Jeg synes jo det er veldig merkelig at jeg ender opp med hennes dokumenter. Hadde det vært slike opplysninger om meg som hadde blitt sendt til andre, hadde jeg blitt svært opprørt, sier mannen.

Mannen hadde selv en sak i Forliksrådet, som omhandlet parkering av bil. Han fikk et eget brev som var ment til han, i tillegg til brevet som var ment til kvinnen.

– Mitt navn og saksnummer lå over hennes dokumenter i brevet. Det er nok en forveksling som har skjedd da de skulle skrive ut og sende disse dokumentene. Så jeg forstår hvordan det kan ha skjedd, men det burde virkelig ikke være mulig, når det er snakk om så alvorlig informasjon, sier mannen.

Forliksrådet beklager feilen

Namsfogd i Oslo, Alexander Dey, sier at han ikke var kjent med feilen før VG tok kontakt.

– Det kan jo virke som om det er et dokument som har fått feil scanner-forside, og derfor blitt elektronisk koblet på feil sak. Det er noe som skjer ytterst, ytterst sjeldent, så vidt meg bekjent, sier han.

Han understreker at Forliksrådet er bevisst på at dokumenter skal på riktig sak.

– Forveksling og forbytting av dokumenter er noe vi er obs på, og vi gjør alt vi kan for å unngå at slikt kan skje. Men her har det jo tydeligvis skjedd en feil, og da kan vi ikke gjøre annet enn å beklage, sier han.

– Vi har fått snakket med mannen som mottok brevet, og blitt enig om at han skal sende dokumentene tilbake til oss. Vi kommer også til å ta kontakt med den saksøkte kvinnen. Ellers så kan jeg ikke si så mye annet enn at vi går gjennom rutinene for å se hva vi kan gjøre for å hindre at dette skjer igjen.

– Alvorlig for den det gjelder

Juridisk rådgiver i datatilsynet, Gullik Gundersen, sier dette er et problem som skjer i mange virksomheter som sender ut mye brev.

– Det er selvfølgelig alvorlig for den det gjelder at den type opplysninger havner på avveie, så det er viktig at alle som behandler den type opplysninger har gode rutiner for hvordan man skal forhindre at feil skjer, sier han.

Han legger til at Datatilsynet ikke fører tilsyn med domstolapparater, men at de uttaler seg som ombud.

– Det er nok vanskelig å komme til et punkt hvor dette aldri vil skje, men det er viktig at etater som behandler slik informasjon jobber for å minimere tilfellene.

Denne artikkelen handler om Personvern