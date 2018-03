PÅFYLL AV SNØ: Det ligger allerede 50 prosent mer snø enn normalt på Østlandet - nå kommer det 20 til 30 cm ekstra i løpet av mandag. Foto: Kart: StormGeo

Varsler nytt værkaos: Snø og underkjølt regn på Sør- og Østlandet

Publisert: 09.03.18 19:16 Oppdatert: 09.03.18 20:33

Vinteren tar ikke slutt på lenge ennå! Mandag kan Sørlandet og Østlandet få et solid påfyll av snø – midt i mars.

Men det hyggelige først: Lørdag blir en flott, strålende senvinterdag over store deler av landet. Første del av søndag, også.

Men utpå søndagen er det slutt for denne gang.

Klink is på Sørlandet

Et svært fuktig lavtrykk på vei inn over kontinentet sveiper nordover og kommer inn over Sørlandet søndag ettermiddag og kveld.

Her kan det føre til livsfarlig - og usynlig - klink is på veiene:

– Det er så mildt at vi vil få sludd og regn langs kysten, men her har det vært så kaldt at vi frykter underkjølt regn søndag og vanskelige kjøreforhold, sier statsmeteorolog Justyna Wodziczko ved Meteorologisk institutt.

Noe opp i terrenget vil nedbøren på Sørlandet falle som snø.

I Nordland vil lavtrykket søndag medføre at temperaturen stiger til et par plussgrader i Bodø og omlag fire pluss i Lofoten.

Denne værutviklingen har ligget i prognosene i dagevis, og anses som sannsynlig.

Natt til mandag fortsetter lavtrykket sin ferd nordover, og kommer inn over Østlandet, hvor det legger igjen solide mengder snø, sludd og regn.

Både StormGeo og Meteorologisk institutt anslår nedbørsmengdene til å kunne komme opp i 20 til 30 mm – det vil igjen normalt si 20 til 30 centimeter snø.

Mer kulde neste uke

– Jeg vil tro at akkurat i Oslo sentrum vil nedbøren muligens falle som regn, og det samme gjelder kystbyene i Østfold og Vestfold, sier StormGeos Frode Håvik Korneliussen.

Men litt opp i terrenget, vil nedbøren falle som sludd og snø, sier han.

Jystyna Wodziczko mener det knytter seg usikkerhet til om vi får sludd, regn eller snø nederst ved kysten, men anslår også snømengden oppe i høyden til 20–30 cm.

Vestlandet kan vente seg mindre nedbør, og hovedsakelig som regn.

Når lavtrykket har snødd fra seg på Østlandet mandag, fortsetter det sin ferd nordøstover, og ser ut til å dra ned iskald luft fra Arktis.

– Det er litt usikkerhet i dette, fordi det lurer et stort lavtrykk i vest, men hovedløsningen nå er at vi får en oppbygging av høytrykk over Skandinavia i neste uke, som vil gi kalde forhold, særlig i nord og i øst, sier Frode Håvik Korneliussen.