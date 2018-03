SLETTET: Onsdag slettet Listhaug den omstridte posten fra Facebook. Foto: Skjermdump Facebook / NTB scanpix

Sylvi Listhaug slettet omdiskutert bilde fra Facebook

Publisert: 14.03.18 12:52 Oppdatert: 14.03.18 14:24

INNENRIKS 2018-03-14T11:52:08Z

Onsdag ettermiddag slettet justisministeren det omdiskuterte bildet hun delte på Facebook på grunn av manglende opphavsrett.

Det har stormet rundt Sylvi Listhaug (Frp) etter at hun la ut et bilde av væpnede krigere med teksten «Ap mener terroristenes rettigheter er viktigere enn nasjonens sikkerhet».

Nå har hun slettet innlegget. Bakgrunnen er ikke den massive kritikken hun har fått for innlegget , men manglende opphavsrett.

– Jeg har nå slettet innlegget og bildet som ble lagt ut på fredag. Grunnen til dette er at de som har rettighetene til bildet i Norge har gitt oss beskjed om at det ikke kan brukes i politisk kampanje. Det må vi selvsagt forholde oss til. Ønsker alle en fin dag videre, skriver hun på Facebook.

AUF-leder Mani Hussaini, som har etterlyst en uforbeholden unnskyldning fra justisministeren, er ikke fornøyd.

– Det er egentlig bare mer provoserende, skriver han til VG.

NTB meldte tirsdag at justisministeren Sylvi Listhaug (Frp) manglet tillatelse til å bruke terroristbildet i Facebook-angrepet mot Arbeiderpartiet. Frp har lovet å gjøre opp for seg, skrev nyhetsbyrået.

– Burde benyttet anledningen til å beklage

Listhaug svarte tirsdag kveld på kritikken mot Facebook-utspillet. Hun sa det ikke var hennes hensikt å såre, og at hun aldri mente innlegget skulle kobles til 22. juli. Hun skriver tirsdag at hun er lei seg for kritikken – og at det å si at hun bevisst nører opp under hat er å tillegge henne holdninger hun ikke har.

AUF-leder Mani Hussaini mener ikke dette er en beklagelse. Han mener Listhaug burde benyttet denne anledningen til å beklage seg.

– Justisministeren sletter bildet på grunn av rettighetene til bildet, som hun ikke har kjøpt. Hun har ikke beklaget, ikke gått tilbake på innholdet, ikke trukket tilbake noe av det hun har sagt, skriver Hussaini til VG.

Det sto ikke noe om 22. juli i innlegget om terror og Arbeiderpartiet, men posten har likevel skapt massive reaksjoner fra politikere på høyre- og venstresiden, og i AUF. Ap-leder Støre mener den nører opp under et hat som terroren den 22. juli sprang ut fra.

Krever fortsatt svar fra Erna

Arbeiderpartiets Anniken Huidtfelt har også vært svært kritisk til Listhaugs utspill, og har krevd at det slettes. Hun er heller ikke imponert over måten det ble slettet på.

– Dette var jo noe hun måtte gjøre på grunn av opphavsretten, ikke noe hun ville gjøre. Så oppfordringen slett og beklag, står ved lag, skriver hun i en SMS til VG.

Hun skriver også at hun fortsatt savner et klart verdistandpunkt fra statsministeren.

VG har i to dager gjentatte ganger stilt Erna Solberg spørsmål om hun mener Listhaug bør beklage og slette innlegget – og om hun har bedt Listhaug beklage. Det har hun ikke svart på.

AUF vurderer å droppe Solbergs invitasjon til minneseremonien på Utøya 22. juli – om beklagelsen fra Listhaug ikke kommer.