HJØRNE: Hotellet hvor voldtektene har funnet sted, ligger i Oslo sentrum. Foto: Frode Hansen, VG

Dømt etter gruppeovergrep mot 15-åring på hotell

Publisert: 17.03.18 05:32

På et hotellrom i Oslo ble den 15 år gamle jenta voldtatt av tre gutter over en tidsperiode på «om lag fire til fem timer».

Nå er den eldste av guttene, som på tidspunktet for handlingen var 17 år og seks måneder gammel, dømt til ett år og fire måneders fengsel i Borgarting lagmannsrett.

I tillegg må han betale 225.000 kroner i oppreisning til fornærmede.

Lagmannsretten er dermed tydelig uenig med Oslo tingrett, som i oktober i fjor frifant den nå 19 år gamle mannen.

En av de andre guttene – 16 år gammel på gjerningstidspunktet – ble i tingretten dømt til å betale en bot på 3000 kroner for å ha gjennomført en seksuell handling uten samtykke. Siktelsen for voldtekt ble imidlertid henlagt på bevisets stilling. Statsadvokaten valgte ikke å anke denne dommen.

Sistemann var aldri tiltalt i saken, ettersom han var 14 år gammel og under kriminell lavalder da handlingen fant sted.

«Klærne var gjemt»

«De totale overgrepene pågikk over en tidsperiode på om lag fire til fem timer» inne på et hotellrom på hotellet Citybox i Oslo, ifølge dommen.

Fornærmede, som akkurat hadde fylt 15 år, «hadde ingen mulighet til å komme seg ut av situasjonen. Dels fordi hun ble utsatt for vold og var beruset, og dels fordi det er mørkt i rommet og klærne hennes var gjemt».

Guttene på 14, 16 og 17 år hadde leid hotellrommet «for å drikke». Kun en av dem kjente fornærmede fra før.

De fire ungdommene drakk alkohol sammen, og på et tidspunkt forlot to av guttene rommet. Da de kom tilbake, begynte guttene å tvinge i fornærmede alkohol hun ikke ønsket å drikke, heter det i dommen.

«Dette skjedde ved at munnen hennes ble åpnet ved tvang, og alkoholen ble helt inn i henne».

Grovt uaktsom voldtekt

Ifølge lagmannsretten har guttene videre forsøkt å overtale jenta til å bli med på samleie. Da hun ikke ga etter for maset, ble den 17 år gamle gutten voldelig.

«Hun gråt, skrek, sa mange ganger «nei, jeg vil ikke». Til slutt orket hun ikke å kjempe mer. Hun ga opp fordi det ikke nyttet og fordi hun var sterkt beruset».

Lagmannsretten er dermed ikke enig med tingretten i at jenta lot seg overtale for «å please» en av guttene «av frykt for å miste hans gunst». Han er imidlertid ikke dømt for forsettlig, men for grovt uaktsom voldtekt.

«Han er sterkt å bebreide for at han ikke forsto at fornærmedes motstand mot den seksuelle aktiviteten var alvorlig ment, og at han skaffet seg den seksuelle omgangen ved at det ble brukt vold mot fornærmede. Etter flertallets syn er det tale om en bevisst uaktsomhet, som nærmer seg forsettsgrensen», heter det i dommen.

– Påtalemyndigheten valgte å anke tingrettens frifinnende dom fordi vi mener det er viktig å sende et signal til unge mennesker om at sex og vold ikke hører sammen, sier statsadvokat Stein Vale til VG.

Tidligere straffedømt

Ettersom den eldste av guttene var 17 år og seks måneder på gjerningstidspunktet, er han også tiltalt for seksuell omgang med person mellom 14 og 16 år. Hans forsvarer har anført at straffen må bortfalle som følge av at de to er «omtrent jevnbyrdige i alder og utvikling». Han fikk imidlertid ikke støtte for dette i retten.

Fornærmedes forklaring støttes opp av at hun dagen etter hadde flere merker etter vold da hun oppsøkte helsesøster på skolen.

Den nå voldtektsdømte 19-åringen er tidligere straffedømt en rekke ganger for brudd på straffelovens bestemmelser om vold og narkotika.

Det har ikke lyktes VG å få en kommentar fra hans forsvarer Inga Tollefsen Laupstad.