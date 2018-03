Trøen valgt som ny stortingspresident

Publisert: 15.03.18 10:21 Oppdatert: 15.03.18 10:44

Tone Wilhelmsen Trøen (52) fra Høyre ble torsdag valgt til ny stortingspresident etter Olemic Thommessen, som trakk seg som følge av byggeskandalen.

Under avstemningen i Stortinget torsdag formiddag ble det avgitt 152 stemmer for Trøen som ny president. To representanter stemte blankt.

Trøen gikk opp til talerstolen til stor applaus fra salen.

– Jeg vil takke for tilliten dere har vist meg ved valget i dag. Jeg håper å kunne utfylle dette vervet på en trygg og tillitsfull måte og å lede Stortingets arbeid i et nært og godt samarbeid med alle partier på Stortinget, sa Trøen i en kort kommentar på talerstolen.

Trøen, som sitter på Stortinget for Høyre i Akershus, blir den første kvinnen i presidentvervet siden 2001 og den andre kvinnen i presidentvervet noensinne. Inntil torsdag var hun leder i Stortingets familie- og kulturkomité.

Hun overtar nå ansvaret for byggeprosjektet på Stortinget, som så langt har hatt flere millionoverskridelser og som var bakgrunnen for at Olemic Thommessen (H) sist uke varslet at han trekker seg som stortingspresident .

I februar økte kostnadsrammen for byggeprosjektet fra 1,8 milliarder til 2,3 milliarder kroner.

Høyre har nå valgt Trøen for å få prosjektet på rett kurs.

– Det er en stor og viktig oppgave jeg tar på meg hvis jeg blir valgt i morgen, det har jeg tenkt nøye gjennom, sa Trøen til VG onsdag.

Hun uttalte også:

– Vi skal snu hver stein i den sluttfasen som kommer nå.

Thommessens nye jobb blir fraksjonsleder for Høyre i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget.