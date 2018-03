FINNMARK: Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) mener folket må få bestemme selv hvorvidt de ønsker sammenslåing med Troms eller ikke. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Flertall for folkeavstemning i Finnmark om sammenslåing med Troms

NTB

Publisert: 13.03.18 18:56

Arbeiderpartiet i Finnmark stemmer sammen med Sp og SV i fylkestinget og sikrer flertall for å arrangere folkeavstemning om sammenslåing med Troms.

Det er klart etter at fylkestingsgruppen til Finnmark Ap tirsdag kveld sa et enstemmig nei til sammenslåingsavtalen med Troms og samtidig ja til et forslag om at innbyggerne selv skal få bestemme om fylkene skal slås sammen eller ikke.

Fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) sier til NTB at avstemningen vil måtte holdes i god tid før sommeren.

– Det blir ett spørsmål: Ja eller nei til sammenslåing med Troms, sier Vassvik.

Fylkestinget behandler saken i sitt møte i Vadsø torsdag.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har bekreftet overfor NTB at det ikke er noen formelle hindre i veien for at folket i Finnmark skal få stemme.