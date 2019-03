HÆRVERK: Boligen til justisminister Tor Mikkel Wara ble tagget ned i desember. Foto: Cornelius Poppe, NTB scanpix

Teaterstriden som utløste Wara-saken

I flere måneder er teaterstykket «Ways of Seeing» nevnt i sammenheng med gjentakende trusler mot hjemmet til justisministeren. Torsdag ble hans samboer pågrepet.

21. november hadde teaterforestillingen «Ways of Seeing» premiere på Black Box teater i Oslo. Det satt startskuddet for det som skulle bli en betent debatt om privatlivets fred og etter hvert bli pekt på som årsak for en serie av trusselaksjoner mot justisministerens hjem.

Stykkets skapere hevder at de gjennom forestillingen kartlegger nettverkene som har interesse av Norge til et mer rasistisk samfunn.

At video fra flere profilerte politikere og samfunnsdebattanters hjem, deriblant justisminister Tor Mikkel Wara (Frp), ble brukt som virkemiddel i forestillingen, falt ikke i god jord hos de eksponerte.

Både Resett-redaktør Helge Lurås og statssekretær Ingvild Smines Tybring-Gjedde (Frp) fortalte om ubehaget de følte i en artikkel i Aftenposten.

– Vi viser ikke mer enn du kan se på Google Maps. Vi har ikke filmet mennesker, vi har sittet langt unna. Dette er et kunstnerisk grep, svarte regissør Pia Maria Roll til avisen.

SCENEKUNSTNER: Pia Maria Roll står bak teaterforestillingen «Ways of seeing» som har fått mye oppmerksomhet fordi den viser opptak av blant annet justisministerens hjem. Foto: Mimsy Møller / Samfoto

Filmet forestillingen

Under en debatt på Dagsnytt 18 forteller Roll at justisministerens samboer, Laila Anita Bertheussen, opptrådte aggressivt under forestillingen. Hun skal både ha filmet og stått i trappen.

I et innlegg i VG med tittelen «De kaller det kunst, jeg kaller det grov invasjon av mitt privatliv», skrev Bertheussen at hun ikke kan sitte som vanlige publikummere på grunn av muskel- og skjelettsykdommer.

Videre skrev hun at familien aldri har søkt offentlighetens lys, men at hun opplevde det svært ubehagelig at hjemmet - der hun oppholder seg store deler av tiden - ble filmet.

UTSATT: Justisminister Tor Mikkel Wara har vært rammet av en rekke trusler de siste månedene. Foto: Heiko Junge, NTB scanpix

Tagget ned huset

Mindre enn en uke senere ble huset til justisministeren tagget ned med beskyldninger om rasisme og bilen forsøkt påtent.

Stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde (Frp), hvis hus også var avbildet i forestillingen, åpnet for at det kunne være en kobling mellom hærverket og teaterstykket.

– Det er i alle fall nærliggende å tro at dette kan knyttes til teaterforestillingen hvor man lå ute i buskene og filmet boligen til justisministeren og andre. Dette kan skape holdninger og kanskje vilje der ute til å gjøre hærverk og andre ting som er veldig negativt, sa han til NRK.

Wara selv ville ikke spekulere i om årsaken til truslene.

– Jeg betrakter dette først og fremst som et angrep og sjikane av norsk demokrati, sa Wara da.

Anmeldte

18. desember anmeldte Bertheussen teateret for hensynsløs atferd, krenkelse av privatlivets fred og ulovlig bruk av eiendom. Saken ble henlagt av politiet, men anket av Bertheussen, som fikk medhold i klagen av statsadvokaten.

Wara har uttalt at det er en «kjederammenheng» mellom hans samboers anmeldelse og truslene, uten at det betyr at teateret står bak.

Regissør Roll opplyste til VG tirsdag at hun ikke er blitt avhørt av politiet i saken. Hun mener også at det er «åpenbart» iscenesatt og at de som står bak truslene er ute etter å mistenkeliggjøre de som står bak teaterforestillingen.

Da statsminister Erna Solberg ble spurt hva hun syns om teaterstykket, svarte hun at politikere skal tåle å stå i fokus, men at det oppleves verre når familie trekkes inn.

– Det oppleves vanskeligere når det rammer eiendeler og annet. Det tenker jeg faktisk at de som står bak stykket bør tenke over, at de også bidrar da til å sette et fokus på politikere og deres omgivelser og mennesker, som bidrar til at det er tøffere å være politiker.

Dette har Solberg blitt utfordret på etter at det ble kjent at Waras samboer er siktet for å ha tent på bilen hans i helgen.

– Det hun har gjort viser jo en fullstendig mangel på respekt for det frie ord, sier Roll til VG.