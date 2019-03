BLIR BORTE: Dette togdesignet blir borte når NSB bytter navn til «Vy». Her kjører Erna Solberg et tog på Holmestrand i 2016. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

Erna Solberg vil ikke slakte NSBs navnebytte

At NSB bytter navn til Vy møtes med slakt fra LO, Ap, Sp og SV. Men Erna Solberg tror vi venner oss til navnet.

Publisert: 12.03.19 13:07 Oppdatert: 12.03.19 13:17







Statsminister Erna Solberg vil hverken gi noen hjertevarm støtte til det statlig inspirerte navnet Norges Statsbaner (NSB) eller det nye navnet Vy. Men hun tror vi vil venne oss til det nye navnet.

– Jeg har ikke noe voldsomt engasjement hverken for det gamle navnet eller det nye. Dette er det styret som må håndtere, sier Solberg til VG.

– De skal slå sammen ulike deler og har behov for en ny profil. Jeg vil ikke være noe smaksdommer over det nye navnet. Det er ganske vanlig at nye navn blir latterliggjort, men så tar det litt tid, så venner vi oss til det og navnet blir en del av dagligtalen, sier Solberg.

SKAL HETE VY: Styret i NSB har gått inn for å bytte navn til «Vy». Foto: Frode Hansen

LO-sjef Hans Christian Gabrielsen sier navnebyttet bare blir nok et skritt i regjeringens kamp for å privatisere jernbanen.

– Dette er det dummeste jeg har hørt. NSB er et selskap som hundretusener av nordmenn har et sterkt forhold til. Det er et 135 år gammelt navn som nå går inn i historiebøkene bare fordi det ikke er tilpasset Høyreregjeringens privatiseringsiver, sier Gabrielsen til VG.

Slakt fra Ap, Sp og SV

Arbeiderpartiet skriver i en pressemelding at «galskapen vil ingen ende ta». De mener et navnebytte er helt feil bruk av ressurser. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kaller det jåleri.

NSB anslår overfor E24 at navnebyttet vil koste 220 til 280 millioner over tre år.

– Nå skal det sløses vekk enda flere millioner på utforming av nye logoer og såkalt merkevarebygging, skriver Aps transportpolitiske talsperson Sverre Myrli i en pressemelding.

Hvorfor bytter de? Styret i NSB mener et nytt navn vil styrke konkurransekraften deres både på buss og tog. De mener «Vy» er et ord som viser ambisjoner for fremtidens transportløsninger.

Vil ikke gå imot navnebyttet

Samferdselsminister Jon Georg Dale gjør det i en pressemelding klart at regjeringen ikke vil gå imot navneendringen.

Staten eier NSB, og det er styret i NSB som har gått inn for endringen.

– At navnet nå forsvinner har jeg stor forståelse for at kan vekke følelser. Samtidig vil ikke eier motsette seg styres avgjørelse når styret mener endringen er nødvendig for å styrke konkurranseposisjonen til NSB og for å kunne tilby de reisende et godt og fremtidsrettet tilbud, skriver samferdselsminister Jon Georg Dale.

