BETENT: Konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja eller ikke er stadig et betent spørsmål i Arbeiderpartiet. Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

Presset øker i Ap for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja

En rekke av Arbeiderpartiets fylkeslag ønsker nå å gjøre om oljevedtaket fra 2017 om delvis konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja. Men også motkreftene mobiliserer.

NTB

Publisert: 03.03.19 19:09







Ifølge en oversikt Natur og Ungdom har utarbeidet, har nå 10 av 15 fylkeslag i Ap vedtatt at de er for et oljefritt Lofoten , Vesterålen og Senja (LoVeSe).

Søndag vedtok Innlandet Ap og Møre og Romsdal Ap enstemmig å gå inn for et oljefritt LoVeSe.

Men i nyopprettede Vestland Ap vippet pendelen motsatt vei. Ap må stå ved kompromisset om oljeaktivitet i nord fra landsmøtet i 2017, mener et flertall fylkeslaget.

På landsmøtet for to år siden vedtok Ap i et finstemt kompromiss å verne deler av havområdene, men åpne for konsekvensutredning i de sørligste områdene av Lofoten.

les også Oljeadvarsel før Aps «superhelg»: – Varig vern er et svik mot Aps velgere

– Internt opprør

Siden har en rekke av Aps fylkeslag snudd i saken, som vil bli et tema på partiets landsmøte i Oslo 4. til 7. april.

Ifølge Natur og Ungdom har ti fylkeslag gjort vedtak mot konsekvensutredning eller for varig vern mot oljevirksomhet i LoVeSe: Innlandet, Buskerud, Møre og Romsdal, Østfold, Troms, Nordland, Trøndelag (varig vern), Vestfold (varig vern), Oslo (varig vern) og Akershus (varig vern).

les også Fagforeningstopp har meldt seg ut av Ap i protest

– Med dette vedtaket viser disse fylkeslagene at de er på lag med fremtiden. Nå gjenstår det bare at Ap nasjonalt snur på landsmøtet i april, sier Natur og Ungdoms leder Gaute Eiterjord.

Naturvernforbundets leder Silje Ask Lundberg mener vedtakene viser at det er et oljeopprør innad i Ap.

– Nå forventer vi at Ap snur og en gang for alle begraver planene om fremtidig oljevirksomhet utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, sier hun til Dagbladet.

OPPRØR: Leder i Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg. Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Motkrefter

Samtidig har fylkeslagene Rogaland, Telemark, Finnmark, Agder og altså Vestland vedtatt å kjempe for konsekvensutredning.

Ap må være forutsigbart og holde løfter, argumenterte stortingspolitiker Magne Rommetveit på årsmøtet i Vestland Ap ifølge Bergens Tidende. Han fikk støtte fra rundt to tredeler av Vestland Ap for sitt syn om å stå ved vedtaket fra 2017.

I helgen advarte Fellesforbundets leder Jørn Eggum, som talte på årsmøtet i Trøndelag Ap, sterkt mot å endre det to år gamle kompromisset i et intervju med VG.

– Det vil være et svik mot de 800.000 velgerne som stemte på Ap i 2017 på bakgrunn av partiprogrammet vi hadde. Et partiprogram er ment å vare i fire år, sier Eggum til VG om partiets mulige snuoperasjon.

FOR TIDLIG Å SNU: Det mener Fellesforbundets Jørn Eggum. Foto: Mattis Sandblad

I sin tale lørdag ba han Ap sikre stabile rammevilkår for oljenæringen og ikke legge ned arbeidsplasser og bygge ned industri.

Ap-leder Jonas Gahr Støre fastslo overfor NTB før jul at «programmet ligger fast».

les også Velferdsparadokset

Flertall mot

Mangeårig Ap-topp Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, som i dag er sjef i Norsk olje og gass, mener det er klokt å skaffe til veie kunnskap gjennom en konsekvensutredning.

– Vi registrerer at det i dagens storting er et stort flertall som mener det, sa han til NTB i vinter.

Men Natur og Ungdom viser til undersøkelser hvor det kommer fram at et flertall både blant Aps egne velgere og i den generelle befolkningen ønsker at de sårbare havområdene skal forbli oljefrie.

I dagens borgerlige firepartiregjering har Venstre og KrF satt en stopper for konsekvensutredning av LoVeSe, slik Høyre og Fremskrittspartiet ønsker. Men hvis Ap snur, vil det for første gang være stortingsflertall for å stanse alle planer om oljeleting i området.