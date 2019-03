ETTERFORSKES: Kunstner Pia Maria Roll, som står bak produksjonen «Ways of seeing», som blant annet er vist på Black Box-teateret. Foto: Mimsy Møller

Wara-saken: Kunstnere og teaterdirektør siktet etter forestilling

Oslo-politiet har siktet teaterdirektør Anne-Cecilie Sibue og de tre kunstnerne bak forestillingen «Ways of seeing» for å ha krenket privatlivets fred etter at samboeren til justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) anmeldte oppsetningen.

I tillegg ba politiet ved politiadvokat Arne Valdemar Nielsen om tillatelse fra Oslo tingrett til å ransake både teaterdirektøren og de tre kunstnernes hjem og kontorer i jakten på bevis, får VG opplyst.

De fire er siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 267 om krenkelser av privatlivets fred, får VG opplyst.

Oslo tingrett avviste politiets begjæring samme dag, men VG får opplyst at politiet valgte å anke saken til Borgarting lagmannsrett. Lagmannsretten har så langt ikke truffet noen avgjørelse i saken.

Anslag mot ytringsfriheten

Teaterdirektør Sibues advokat Halvard Helle reagerer sterkt på siktelsen mot Sibue.

– Både siktelsen og begjæringen om ransaking utgjør et alvorlig anslag mot ytringsfriheten og retten til respekt for privatliv. Det har ikke skjedd tidligere i nyere norsk historie at politiet har siktet en teatersjef og bedt om ransaking av hennes teater og hjem. Oppsetningen på Black Box er ikke en politisak og har aldri vært det, sier Helle til VG, og legger til:

– På vegne av teatersjef Sibue har jeg bedt om at siktelsen straks trekkes og at saken henlegges. Det er uholdbart å opprettholde en slik sak. Jeg har også bedt politiet trekke anken. Det er et alvorlig tankekors at påtalemyndigheten er beredt til å bruke tvangsmidler mot frie kunstinstitusjoner, sier Helle.

Waras samboer anmeldte

Det var Tor Mikkel Waras samboer, Laila Anita Bertheussen, som 18. desember i fjor anmeldte Black Box-teateret og kunstnerne bak oppsetningen, Pia Maria Roll, Hanan Benammar og Sara Baban, for krenkelse av privatlivets fred.

1. desember publiserte VG også en kronikk fra Bertheussen der hun kom med kraftig kritikk av forestillingen.

I oppsetningen «Ways of seeing» viste kunstnerne frem videoopptak av Wara og Bertheussens hjem på Røa i Oslo for publikum. Opptakene var gjort uten tillatelse fra Wara eller Bertheussen.

Forestillingen har blitt vist ved flere scener, men det er kun Black Box-teatret som har blitt anmeldt av Bertheussen.

Torsdag pågrep Politiets sikkerhetstjeneste (PST) Bertheussen og siktet henne for å ha fingert angrepet mot sin egen og justisministerens bolig natt til søndag 10. mars.

PST etterforsker nå om Bertheussen også kan ha medvirket eller stå bak flere av angrepene mot sin egen og Waras bolig. Siden 6. desember i fjor har det vært minst fem angrep.

Bertheussen nekter for å ha noe med hendelsene å gjøre.

Advokat: – Arbeidsuhell

Kunstnernes advokat, Jon Wessel-Aas, stiller seg uforstående til at politiet har siktet hans klienter.

– Det er oppsiktsvekkende at politiet er villig til gå frem mot en kunstnerisk ytring på denne måten. Saken har ligget der død i fire måneder, hvor alle de involverte har vært åpne for å forklare seg for politiet og ikke har hørt noe. Det hele må skyldes et arbeidsuhell hos politiet. Jeg tar for gitt at dette er en sak politiet har lagt vekk, sier Wessel-Aas til VG.

Oslo politidistrikt eller politiadvokat Arne Valdemar Nielsen har foreløpig ikke besvart VGs henvendelse i saken.

