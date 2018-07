Livstruende skadet i badeulykke i Oslo

Hanne Sofie Fremstad

NTB

Publisert: 15.07.18 08:36 Oppdatert: 15.07.18 10:04

Ved 02.30-tiden i natt ble en mann sendt til Ullevål Sykehus etter en badeulykke ved Sørenga Sjøbad i Oslo.

En mann i slutten av 20-årene er livstruende skadet etter å ha hoppet i vannet ved Sørenga Sjøbad og truffet hodet i noe i vannet. Hva det var er foreløpig ukjent, ifølge NTB.

– Det skal ha vært to personer som badet og et tredje vitne som hjalp til. Den andre personen skal ikke være skadet, sier Mari Myhrer ved kriminalvakten i Oslo til VG.

Politiet ble varslet om ulykken av brannvesenet klokken 2.33.

– Vitner på stedet har opplyst at to personer skulle bade og at en av dem blir alvorlig skadd. Det er tilfeldigvis en lege på stedet som hopper i vannet og får dratt han opp. Han begynner deretter hjerte- og lungeredning med politiet på stedet, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Kort tid senere ble mannen sendt til sykehus med ambulanse. Det dreier seg ifølge Ullevål sykehus om livstruende skader.

– Vi vet ikke noe mer om tilstanden hans nå, sier Myhrer.