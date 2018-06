Video om sovevoldtekt tar av på Facebook

Anne Bjørg Vaa

Publisert: 22.06.18 19:45

2018-06-22

«Emilie» våkner opp og husker ingenting. Har hun blitt voldtatt? Slik starter kampanjevideoen som overgrepsmottaket i Østfold har delt på Facebook.

Det var i forbindelse med sitt eget 10-års jubileum at overgrepsmottaket ønsket å sette fokus på sovevoldtekter.

Avdelingsleder Ann Helen Lomsdal forteller at mellom 70- 80 prosent av henvendelsene de mottar dreier seg om denne type voldtekter. Og at de fleste som tar kontakt er mellom 14 og 25 år.

– Denne filmen er viktig for å belyse våre erfaringer, og jeg tenker at den kan være en vekker for unge mennesker der ute. Jeg håper at den kan gi dem noe som kan fungere forebyggende, sier Lomsdal.

Ny inngang til et vanskelig tema

Produksjonsselskapet Lucky Veiw, som står bak filmen, forteller at de valgte iPhone-formatet for å gi seerne en ny inngang til til et vanskelig tema. Ved å bruke sosiale medier og holde et tempo som unge i dag kan kjenne seg igjen i, ønsket de å sette folk direkte inn i situasjonen.

– Vi visste at formatet var noe helt nytt, og at man på denne måten får et helt unikt innblikk i hva som foregår i hodet til hovedkarakteren, men vi hadde absolutt ikke forventet en respons som dette, sier produksjonsselskapet Lucky Veiw.

Fredag kveld, et døgn etter videon ble delt første gang, har den 741.000 visninger og nesten ti tusen delinger på Facebook.

– Én ting er tallene, men det er ekstra sterkt å se at ungdom tagger hverandre i kommentarfeltet og sier at de må passe på hverandre og at de skal drikke mindre fra og med nå, sier produksjonsselskapet.

Lomsdal ved overgrepsmottaket i Østfold synes også responsen har vært overveldende. I tillegg til alle som har kommentert på Facebook har hun mottatt private meldinger.

Blant annet fra foreldre som skriver at de har begynt å tenke på at barna deres skal være russ til neste år og problematikken det kan føre med seg. Og foreldre som har sett videoen sammen med barna sine.

– Hvis det sitter noen der hjemme og lurer på akkurat disse tingene eller har en lignende historie, håper vi jo at de tar kontakt .

Overgrepsmottaket er et akutt-tilbud for kvinner og menn over 14 år som nylig har vært utsatt for voldtekt, voldtektsforsøk eller liknende seksuell krenkelse.