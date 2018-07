SIKTET: Mannen i slutten av 30-årene ble pågrepet på Gardermoen 20. juni. Foto: Skjermdump

Sjøvegan-siktet forblir varetektsfengslet

Publisert: 18.07.18 13:40

Mannen som er siktet for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen i Sjøvegan i Troms i 1998 forblir varetektsfengslet i fire nye uker.

Politiet fikk medhold i deres begjæring om fire nye uker i varetekt i Nord- Troms tingrett onsdag.

Mannen i slutten av 30-årene ble i juni pågrepet av politiet på Oslo lufthavn Gardermoen, etter at politiet i 2017 trappet opp etterforskningen av det 20 år gamle drapet. Politiet viser til det samlede bevisbildet som bakgrunn for pågripelsen.

Han er siktet for å ha voldtatt og drept Marie-Louise Bendiktsen i slutten av juli 1998. I tillegg mener politiet at han tente på huset for å fjerne bevis. Han nekter straffskyld.

Han skal den siste tiden ha oppholdt seg i hjemlandet, men reiste tilbake til Oslo 20. juni på turistvisum. Da ble han pågrepet av norsk politi og fraktet til Tromsø, hvor han har blitt avhørt om det 20 år gamle drapet.

Utlevering til hjemlandet ikke mulig

På grunn av alvoret i saken har tingrettet besluttet at mannen fremdeles skal holdes i varetekt.

«Retten mener at fortsatt varetektsfengsling i 4 uker ikke er et uforholdsmessig inngrep, og at fortsatt fengsling er tilstrekkelig begrunnet», skriver de i kjennelsen.

De legger også vekt på at det vil være lite sannsynlig å få til en utlevering til siktedes hjemland dersom han løslates, og bruker dette i begrunnelsen for videre varetektsfengsling.

«Siktede risikere en streng fengselsstraff da siktelsen er svært alvorlig», skriver de.

Domfelt minst tre ganger tidligere

Den drapssiktede mannen er domfelt minst tre ganger i Norge. På begynnelsen av 2000-tallet ble han dømt til to ukers fengsel etter at han urettmessig mottok over 15.000 kroner i dagpenger fra Aetat.

Noen år senere ble han dømt på ny i en domstol på Østlandet. Denne gangen lød dommen på 120 timers samfunnsstraff for grovt tyveri, to simple bedragerier, fire simple tyverier og en legemsfornærmelse.

Disse forholdene skjedde i perioden 2003-2004. I dommen ble det lagt vekt på at han hadde jobb, et stabilt familieliv og at han hadde kommet ut av en tidligere spilleavhengighet.

Ble utvist

Dommen på åtte måneders fengsel ble først avsonet i perioden mai til oktober 2009.

Én måned før denne soningen, fikk den utenlandske mannen et brev fra politiet hvor han ble opplyst om at Utlendingsdirektoratet (UDI) varslet en utvisningssak mot ham.

Den drapssiktede mannen motsatte seg utvisningen, men tapte saken mot staten. Han ble derfor utvist fra Norge i to år.