Fortviler over stengt handikap-basseng

Nikita Amber Abbas (17) elsker å svømme. Men på et av landets mest populære badesteder har det vært umulig for funksjonshemmede å bade i tre år.

Flere steder i landet opplever funksjonshemmede at de enten må bade isolert fra sine funksjonsfriske venner, eller at anlegget ikke fungerer slikt som det skal.

– I vannet er jeg på linje med andre. Der har jeg ingen funksjonshemning, forteller Nikita Amber Abbas.

Hun er 17 år gammel og elev ved Ulsrud videregående skole. For et år siden fikk hun diagnosen Osteogenesis Imperfecta (OI), eller medfødt beinskjørhet.

Det kan føre til feil og hemmet vekst, nedsatt hørsel – og at bein brekker veldig lett. Selv om diagnosen ble stilt for et år siden, har hun vært bevegelseshemmet hele livet.

VG møter henne på Sørenga , et sted hun ikke har vært noe særlig fordi handikapbassenget har vært stengt i tre år – på grunn av alger.

Problemene starter imidlertid for Abbas allerede før vi kommer oss over på brygga.

– Nei, dette tror jeg ikke går. Den er så bratt og jeg tror den er for smal.

Gangbroen som forbinder Sørenga med Operaen – traseen de fleste tar når de kommer fra Jernbanetorget, har en rampe man ikke kommer opp med rullestolen.

Abbas må komme seg rundt, forbi Middelalderparken. En tur som tar omtrent 20 minutter, og hvor bilveien må krysses flere ganger.

– Det er så mange ting man ikke tenker på når man er funksjonsfrisk. Brostein, fortauskanter ... Det skal ikke så mange ujevnheter til før man merker det, sier Nikita.

Avhengig av lokalt engasjement

Omtrent 15 prosent av befolkningen har en form for funksjonsnedsettelse, og rundt 50.000 personer låner rullestoler fra NAVs hjelpemiddelsentral.

Leder i Norges Handikapforbund, Arne Lein, forteller at det ikke finnes noen oversikt over hvor mange badesteder det finnes i landet som er tilrettelagt for funksjonshemmede.

En uformell etterlysning Norges Handikapforbund har gjort for VG, viser at det er omtrent 41 plasser rundt om i landet. (Se kart nederst i saken).

– Men det henger gjerne sammen med lokalt engasjement. Folk med bevegelseshemninger har som alle andre et behov for å komme seg ut i vannet og kjøle seg ned, og ofte er det ikke så mye som skal til, sier Lein.

En vanlig løsning, slik som det er gjort på Sørenga, er at det er tilrettelagt med et eget basseng isolert fra «resten».

Ved Solvik camping på Malmøya finnes det også en egen strand for funksjonshemmede. Andre steder er det bygget ramper ned i vannet, men man har ikke alltid tatt høyde for å bruke riktig materiale.

– Slike løsninger er bygget med gode intensjoner, for all del. Men vi ønsker jo at funksjonshemmede skal få bade sammen med et fellesskap. Dessuten, rampene er nødt til å være i et materiale som ikke blir glatt. Det er ikke alltid tilfelle, sier han.

Nikita har drevet med blant annet svømming, rullestol-race og bordtennis. Det å falle, bøye seg og få støt kan gi henne brudd i kroppen på grunn av benskjørheten. Å holde seg aktiv er viktig for å holde kroppen i sjakk. Uansett – i vannets vektløse tilstand er hun frisk.

– Selv om jeg ikke kan gå noe særlig, er jeg like frisk som alle andre i vann. Jeg pleide å konkurrere i svømming, men nå gjør jeg det for gøy. Det gir meg en stor frihetsfølelse å svømme. Jeg trenger bare en rampe så jeg kommer meg uti, men så kan jeg svømme på dypet.

Hun syns også det er synd at HC-basseng gjerne er isolert fra resten.

– Jeg har ikke noe behov for å ha rampen midt i folkemengden, men vil gjerne ha muligheten til å svømme bort og bade med de jeg er på stranden sammen med, sier hun.

Fikser Sørenga til neste sommer

Bymiljøetaten håper at det skal komme på plass en ny handikap-løsning på Sørenga til neste år.

– Det bassenget som er der er bygget feil slik at forholdene blir skitne, og skal stenges permanent. Vi har nå bygget en rampe ned til strandområdet, og skal få på plass en matte og spesialrullestol. Håpet er at den skal være ferdig til sesongen 2019, sier fungerende leder for byrom og grønt i Bymiljøetaten, Helene Berger.

Vil hjelpe andre

Nikita har det siste året engasjert seg i Handikapforbundets ungdomsorganisasjon og ungdomsrådet for alle sykehusene i Oslo. Det har hun gjort fordi hun selv har hatt det vanskelig, og synes følelsen av å få det bedre var så bra at hun vil bidra til at andre får oppleve det samme.

En stor del av engasjementet hennes går ut på å bryte ned fordommer – og fysiske hindringer.

– Iblant kan jeg merke at folk ikke helt vet hvordan de skal forholde seg til meg. Skal de gi meg en klem eller ikke? Hva kan de spørre om, liksom? Men egentlig tenker jeg lite på at jeg sitter i rullestol, helt til hindringer, høye fortauskanter og smale dører minner meg på det.

