TREKKER SEG: David Davis gir seg som Brexit-minister etter uenighet med egen regjering. Foto: SIMON DAWSON / X06555

Regjeringskrise grunnet Brexit: Ønsker ikke å felle statsministeren

Publisert: 09.07.18 10:36

Statsminister Therese May er i hardt vær, etter at Brexit-minister David Davis trakk seg. Davis sier selv han ikke ønsker å felle May.

David Davis, som har vært Minister for uttredelsen fra EU siden 2016, trekker seg. Det konservative parti er dypt splittet i hvor tette bånd Storbritannia skal ha til EU, når de forlater unionen i 2019. Det er denne splittelsen som gjør at Davis trekker seg.

– Retningen politikken tar vil i beste fall etterlate oss i en svak forhandlingsposisjon, kanskje i en posisjon vi ikke kommer oss ut av, skriver Davis i sitt oppsigelsesbrev til statsminister Theresa May.

Statsminister Theresa May er under hardt press i sitt eget parti, og flere ministere har trukket seg det siste året. Davis uttaler til parlamentet at han ikke trekker seg for å fremprovosere et lederskifte i partiet.

Uenig i politikken

Davis uttaler at det til enhver tid vil være 10 til 20 prosent av politikken til regjeringen en minister vil være uenig i, men at han nå vær uenig i politikken han selv er ansvarlig for, melder The Guardian . Videre sier Davis at det er viktig å finne en minister som tror på Mays strategi for Brexit.

Selv om det er ni måneder til Storbritannia formelt trer ut av EU, så er det uklart hvordan avtale Storbritannia og EU vil fremforhandle. I tillegg til de interne splittelsene hos britene, så er det uvisst hvilke betingelser EU vil godta.

Vil ha hardere linje

May har signalisert at det er viktig for henne å holde landet innenfor EUs interne marked for varehandel. Skal Britene beholde tilgangen på EUs interne marked må de trolig forholde seg til store deler av EUs lovverk.

– Mitt syn er at det er en at uunngåelig konsekvens av dagens politikk, er at den tilsiktede kontrollen parlamentet skal få etter utmeldelsen, ikke vil være reell, skriver Davis i avskjedsbrevet.

Jacob Rees-Mogg, som har vært en av forkjemperne for en hardere Brexit, sier at partiet neppe vil fremme et mistillitsforslag mot May, melder The Guardian . En hardere Brexit vil si at britene vil kutte de fleste båndene til EU.

Uklar etterfølger

Det er uklart hvem som tar over for Davis, men The Guardian utpeker Michael Gove og David Lidington som mulige kandidater. Gove har vært en av forkjemperne for å forlate unionen, og han vil trolig jobbe for en sterkere løsrivelse fra EU. Samtidig har forholdet mellom Gove og May vært anspent.

Lidington representerer den andre siden av partiet, som ønsker å bevare tettere bånd til unionen. Samtidig vil en utnevnelse av Lidington neppe falle i god jord blant den delen av Det konservative partiet som ønsker en sterkere løsrivelse fra EU.

Når en ny minister vil bli utpekt, er foreløpig ikke klart.