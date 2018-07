DE SIKTEDE: Her kommer de tre mennene gående på brygga på Myre, etter at Redningsskøyta brakte dem til land fredag 15. juni. I dag er de tre siktet etter at Truls Henrik Johansen forsvant. Foto: Svein-Arne Nilsen, Øksnesavisa

Truls-forsvinningen: Siktet 35-åring skal ha avfyrt skudd for å varsle

Publisert: 04.07.18 04:29

INNENRIKS 2018-07-04T02:29:51Z

MYRE (VG) Politiet mener det er grunn til å mistenke at alle de tre siktede visste at Truls Henrik Johansen (23) hadde forsvunnet på havet da de ble plukket opp av redningsskøyta.

Natt til fredag 15. juni forsvant Truls Henrik Johansen (23) på havet i Øksnes i Nordland.

Tre menn er siktet og varetektsfengslet etter forsvinningen.

En 35-åring er siktet for uaktsomt drap, mens en 27-åring og 38-åring er siktet for å ha hensatt Truls Henrik Johansen i hjelpeløs tilstand. Alle nekter straffskyld.

VG får opplyst at 35-åringen som skal ha vært om bord i samme båt som Johansen, skal ha avfyrt skudd med en pistol for å tiltrekke seg oppmerksomhet etter at Johansen hadde forsvunnet på havet.

Anne Margrethe Kleczka, seksjonsleder for etterforskning ved driftsenhet Lofoten og Vesterålen, vil ikke kommentere VGs opplysninger.

– Vi har flere spørsmål enn vi har svar. Derfor vil jeg ikke kommentere hva andre har uttalt seg om til media, sier hun.

– Skjøt på blink

VG har fått opplysninger om hva de siktede har forklart om hendelsesforløpet torsdag 14. juni og natt til 15. juni.

Under annonsen ligger et kart som gjør det enklere å følge med i hendelsesforløpet. Du kan trykke på de rød punktene for å lese informasjon om de enkelte stedene:

De tre mennene skal på torsdagen ha gått ut fra Myre i Øksnes for å fiske blåkveite, før de satte kursen mot Saltberget for å fiske sei.

35-åringen skal ha hatt med seg et håndvåpen ut på havet som ved Saltberget skal ha blitt brukt til å skyte på blink med. Deretter skal de ha bestemt seg for å dra til fiskeværet Skipnes, som serverer mat og drikke, og tilbyr overnatting i rorbuer.

Da de tre mennene kom dit, skal 35-åringen ha dratt kjensel på Truls Henrik Johansen. De tre skal ikke ha visst at Johansen allerede var her.

– Skulle hente sjarken

På Skipnes skal det ha vært et lystig lag.

35-åringen skal ha hatt med seg en mengde Rivotril-piller, som flere, og da også Johansen, skal ha tatt sammen med alkohol.

Alle de fire ble på Skipnes frem til stengetid, rundt klokken to. Da skal Johansen ha sagt at han ville dra og hente sjarken sin på Stø.

Johansen skal ha hatt en 14 fots båt. Ferden mot Stø er lang og det kan være mye sjø ut mot storhavet. Det er også skjær i området.

35-åringen og Johansen skal ha endt i en diskusjon om turen, før 35-åringen skal ha hoppet i båten til Johansen.

– Gikk på skjær

De to andre siktede, 27-åringen og 38-åringen, skal ha blitt stående igjen på brygga og sett på at Johansen og 35-åringen dro ut på havet, før også de la fra kai etter en stund.

27-åringen og 38-åringen la ifølge VGs opplysninger ut på en kronglete ferd. På et tidspunkt skal de ha gått på skjær og ødelagt motorpropellen.

Deretter skal de ha måttet gå på høyt turtall med lav fart, før de så skal ha gått tomme for drivstoff. Da skal 27-åringen ha ringt etter hjelp.

Redningsskøyten skal ha plukket dem opp rundt klokken 04.15 ved Hjellsandøya, cirka to timer etter at de forlot Skipnes.

– Så Truls forsvinne

Ken-Ivan Reinholdtsen forteller til VG at han og broren André Reinholdtsen dro ut på havet med 27-åringen og 35-åringen bare timer etter at de kom til kai i Myre med Redningsskøyta. Da var de ikke siktet for straffbare forhold.

Målet var at 35-åringen, som nå er siktet for uaktsomt drap, skulle peke ut hvor han og Johansen hadde falt i havet.

– 35-åringen fortalte at de først gikk på et skjær, før de ble stående på neste skjær. Han fortalte at han da gikk ut av båten og dyttet den av skjæret. Deretter sa han at Truls ville kjøre båten selv, og at Truls satte seg på fanget hans. Da fortalte han at de ramlet ut av båten, sier Reinholdtsen.

Her skal 35-åringens videre forklaring være ganske uklar.

Ifølge Reinholdtsen skal 35-åringen ha forklart at han kom seg opp i båten igjen, og forsøkte å få start på motoren.

– Men han fikk ikke start på den med det første. Han forsøkte da å ro, men fikk ikke god nok fart. Han fikk så start på båten igjen, men da så han Truls forsvinne på havet, sier Reinholdtsen.

35-åringen skal ha blitt plukket opp av redningsskøyta rundt klokken 05.00, også i Børøyfjorden ved Hjellsandøya.

Da skal det ha gått cirka tre timer fra 35-åringen og Johansen forlot Skipnes.

– Motstridende forklaringer

Anne Margrethe Kleczka i politiet opplyser til VG at de mener at de siktede kan bidra med informasjon om hva som skjedde på havet, slik at man kan få kartlagt hva som skjedde med Johansen.

Politiet mener ifølge VGs opplysninger at det er avgitt motstridende forklaringer.

De mistenker at alle tre siktede visste at Truls Henrik Johansen hadde falt på havet da 27-åringen ringte etter hjelp.

– Svært uklart

Advokat John Petter Karlsen forsvarer 35-åringen.

– Jeg har som tidligere ingen kommentar til det Reinholdtsen sier eller andre opplysninger. Men generelt kan jeg si at min klient har hatt problemer med tidsangivelse og stedsansen. Hvor sikker hans forklaring er med tanke på dette, er svært uklart. Han har problemer med å redegjøre for sentrale deler av hendelsesforløpet, sier Karlsen.

Stian Paulsen, som forsvarer 27-åringen, vil ikke kommentere opplysningene i denne saken.

Hanne Skare, som forsvarer 37-åringen, vil heller ikke kommentere konkrete opplysninger i saken.

Skare og Paulsen opplyser at fengslingskjennelsene for deres klienter er anket til Høyesterett.