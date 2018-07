8.500 Schibsted-kunder berørt av datalekkasje

NTB

Publisert: 04.07.18 21:54

INNENRIKS 2018-07-04T19:54:58Z

Brukere av Aftenposten og Bergens Tidende har fått informasjon lekket i det eierselskapet Schibsted kaller et hackerangrep mot tredjepartsløsningen Typeform.

27. juni ble brukerdata lekket fra det spanske selskapet som blant annet leverer et verktøy for brukerundersøkelser på nett, skriver Aftenposten . Mange store selskaper verden rundt er rammet av lekkasjen. Ett av dem er Schibsted som ble varslet 2. juli.

I alt 8.500 brukere fått informasjon lekket – rundt 3.000 Aftenposten-brukere og rundt 5.500 Bergens Tidende-brukere. De som er rammet, har fått en epost om dette.

Kommunikasjonsdirektør Camilla Kielland beklager at informasjon er blitt lekket.

– Det er selvsagt beklagelig, og selv om det er via en tredjepartsløsning datalekkasjen har skjedd, så har vi ansvar for brukernes data. Det som er viktig å presisere fra vår side, er at det heldigvis ikke er snakk om sensitive data, sier hun.

Det betyr at for eksempel passord eller betalingsinformasjon ikke er på avveie.

«Derimot er det snakk om informasjon som navn, epostadresse og demografiske variabler som kjønn, alderssegment, landsdel, utdanningsnivå og husholdningsinntekt – i kombinasjon med de svarene du avga i brukerundersøkelsen», skriver Schibsteds personverndirektør Ingvild Næss i en epost til Aftenposten-brukere.

Datatilsynet er rutinemessig blitt varslet om datalekkasjen.