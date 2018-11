Tanja får støtte fra hele Norge: – Lettet, rørt og takknemlig

2018-11-25

BODØ (VG) Flere hundre Facebook-meldinger, tekstmeldinger og blomster på døren. Hele Norge har omfavnet Tanja Arntsen (46) etter at hun sto frem med sin voldtektshistorie i VG.

Publisert: 25.11.18 19:38

– Jeg er lettet, rørt og takknemlig. Jeg var redd for at ingen skulle lese historien, eller at den skulle slå feil ut. I stedet har jeg opplevd en overveldende støtte, sier Tanja.

Dette er saken: **Tanja anmeldte en mann for voldtekt 23. oktober 2015. VG har fulgt hele prosessen sammen med Tanja, gjennom etterforskning, henleggelse, tiltale, rettssak, dom og til slutt oppløsning av dommen. **Tanjas sak ble henlagt av statsadvokaten, men Riksadvokaten omgjorde beslutningen etter at Tanja påklaget vedtaket. Hun brukte selv mye tid på å gjennomgå etterforskningen. **Mannen ble dømt for voldtekt av Tanja og sin ekskone i Rana tingrett. Da mannen døde før ankesaken kom opp, oppløste Hålogaland tingrett dommen. Erstatningen ble stående. **En av ti kvinner blir voldtatt i løpet av livet. Nitti prosent anmelder aldri. Tanja forteller sin historie for å hjelpe andre som står i samme situasjon. Kilde: NKVTS

VG møter henne hjemme i Bodø lørdag kveld. Bare noen timer tidligere delte hun sin historie, om den natten hun ble voldtatt, med hele Norge.

Tanja anmeldte voldtekten 23. oktober 2015. Tiltalte ble dømt i tingretten 9. januar 2018. Dommen er ikke rettskraftig. Dommen ble opphevet av Hålogaland lagmannsrett 7. september 2018, som følge av at tiltalte døde. Erstatningskravet fra tingretten ble ikke opphevet.

– Jeg har fått flere hundre meldinger i dag. Jeg har ikke rukket å lese så mye ennå, men de meldingene jeg har lest er bare gode ord og omtanke. De sier jeg er sterk, modig og tøff. At jeg gir problematikken et ansikt, for alle de som ikke klarer å stå frem. Det føles enormt, sier Tanja.

Støtteerklæringer og gode ord

Allerede klokken ni lørdag morgen begynte meldingene å tikke inn. Og siden har det ikke vært stille. Støtteerklæringene renner inn. Mens VG er på besøk kommer det flere titalls meldinger.

– Jeg skal ta meg god tid til å svare på meldingene, men jeg kjenner varmen. Det gir meg håp om at de fleste der ute er gode mennesker.

– Jeg håper min historie kan bidra til en endring. At vi i fremtiden tør å snakke om disse tingene.

Sammen med datteren (12) blar hun gjennom meldingene i stua hjemme i Bodø:

VG har fulgt Tanja i nesten tre år. Gjennom etterforskning, henleggelse, tiltale, rettssak, dom og til slutt oppløsning av dommen.

Hun har hele tiden vært tydelig på at hun deler sin historie for å gi andre håp.

– Målet er at min historie skal hjelpe noen. Jeg gir voldtektsutsatte et ansikt, i håp om at ikke flere skal bli voldtatt. Ingen jenter og gutter skal behøve å være redde. Nå skal vi ha respekt og omsorg for hverandre, slik at dette ikke skjer med flere, sier Tanja.

Tanja: – Det er stort

Lørdag kveld er Tanja hjemme sammen med barna. De sitter og spiser rundstykker til kveldsmat, da det plutselig ringer på døren. Datteren løper for å åpne.

– Mamma, det har kommet en blomst til deg, roper hun.

Inn kommer hun med en stor potteplante, dandert i silkebånd og plast. På kortet er det tegnet et hjerte. Tanja pakker den opp og finner en liten spurv mellom bladene:

Blomsten er en gave fra Shirley Bottolfsen, kjent som en ildsjel og velgjører fra Bodø. Hun har i over 30 år samlet inn penger og nødvendigheter til trengende. Nå sender hun Tanja en blomst for å si takk.

– Hun skriver at jeg er modig, sier Tanja.

– Det er stort.

Bottolfsen har kjent Tanja i mange år, og ble rystet av hennes historie:

– Jeg kunne ikke tro det. Det var helt grusomt, sier Bottolfsen til VG.

– Tanja er en fantastisk snill og god person. Hun har hjulpet meg med innsamlinger tidligere, og fortjener alt det beste. Det er veldig modig av Tanja å stå frem, og jeg håper hun kan bli et forbilde for andre som opplever det samme.

Viktig å anmelde

Tanjas sak ble henlagt av statsadvokaten, men Riksadvokaten omgjorde beslutningen etter at Tanja påklaget vedtaket. Hun brukte selv mye tid på å gjennomgå etterforskningen.

Selv om prosessen har vært vanskelig, er Tanja tydelig på at det er verdt å anmelde:

– De som blir utsatt for voldtekt bør anmelde med en gang. Det første som faller deg inn etter en voldtekt bør være: «Jeg skal anmelde». Jeg håper det kan bli sånn i fremtiden, i stedet for at vi som er utsatt for overgrep, skal føle behov for å gjemme oss.

Tanja har brukt lang tid på å godta at hun kanskje aldri blir den samme som før voldtekten. Sittende i sofaen hjemme forteller hun om en tøff kamp.

Spesielt tenker hun på de andre kvinnene som har anmeldt mannen i dag.

– Selv om de ikke står frem med navn, så gjør jeg dette for dem også. Dette er vår historie.

Tanja: Det nytter å si ifra

Mange av meldingene Tanja har fått, kommer fra menn i hele Norge. De skriver at hun er tøff og sterk. Det er emojis av hjerter og sterke muskler.

– Vi jenter er vanligvis flinkere til å vise omtanke. At så mange menn støtter meg, og sier det er bra at jeg sier ifra, betyr litt ekstra i dag, sier Tanja.

Det kommer også mange meldinger fra andre som har opplevd voldtekt.

– Jeg kan ikke gi dem annet enn styrke og håp. De skal vite at det nytter å si ifra, det nytter å anmelde.

Tanja bar på sin hemmelighet lenge. Hun slet med å fortelle om voldtekten. Da VG møtte henne i november 2016, hadde hun delt historien med veldig få. Hun følte på skam og skyld.

I dag - to år senere - er det en lettet og glad Tanja vi møter.

– Det er godt at det kommer ut. Det er vanskelig å bære på en sånn hemmelighet, sier Tanja.

Tårene triller når hun snakker om støtten hun har fått fra venner og familie, politiet og bistandsadvokaten.

– Det er bare gode tårer i dag, og det er de beste tårene, sier Tanja.