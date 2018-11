UKJENT MØTE: KrF-nestlederne Kjell Ingolf Ropstad og Olaug Bollestad møtte Høyre-ledelsen på Statsministerens kontor i oktober. Bildet er tatt på Gardermoen etter partiets landsmøte 2. november. Foto: Tore Kristiansen / VG

Bollestad: KrF ba Solberg om abort-støtte

INNENRIKS 2018-11-19T17:42:15Z

KrF-nestleder Olaug Bollestad klargjør nå at det var hun og Kjell Ingolf Ropstad som først brakte opp mulige endringer i abortloven med statsminister Erna Solberg (H), da de møtte Høyres ledelse i all hemmelighet 11. oktober.

– Det var KrF som tok på banen de verdisakene som er viktige for oss. Vi hadde behandlet likeverd som en del av vårt politiske prosjekt, og tok opp 2c (i abortloven) som en del av mange andre ting, sa Bollestad i NRKs Dagsnytt 18 mandag kveld.

For første gang forteller altså en av dem som var til stede i møtet mellom KrF-nestlederne og Høyre-ledelsen , om hvem som tok initiativet til en abort-avklaring mellom KrF og Høyre.

KrF-leder Knut Arild Hareide har kritisert dette som starten av regjeringsforhandlinger, lenge før KrF hadde avklart sitt veivalg.

– Det gjaldt 2c, men det gjaldt også tvillingabort, det gjaldt det at alle skal være likeverdige i vårt samfunn, og personlig assistent og alt dette. Det var en del av en hel pakke, sa Bollestad, og la til at det var en del av KrFs forslag til en likeverdsreform.

– En del av programmet

KrF-nestlederen gikk i nye møter etter Dagsnytt 18, og skrev i en SMS til VG at hun ikke hadde anledning til å utdype dette videre.

– Kan du si hvordan Erna Solberg og ledelsen i Høyre responderte på 2c-initiativet?

– Siterer ikke fra møter, annet enn hva vi selv tok opp, og vi løftet likeverdsreformen som helhet, og da også 2c som er en del av vårt program, svarte Bollestad på SMS.

Måtte få spesielt gode gjennomslag

Mandag kunne VG avsløre et hittil ukjent møte mellom Høyres ledelse og KrF-nestlederne 11. oktober. I møtet, som fant sted på Statsministerens kontor, ble mulige endringer i abortloven diskutert.

Etter dette begynte Ropstad å bruke argumentet om at det ville være mulig å endre abortloven dersom man gikk inn i et samarbeid med dagens regjering.

I artikkelen som VG publiserte mandag morgen , sa Ropstad dette om møtet med Solberg:

– For meg handlet det om å forespeile henne hvilken forfatning partiet kunne være i hvis Knut Arild tapte. Det ville være at Knut Arild ikke ville kunne lede partiet inn i de forhandlingene, at partiet ville være ganske delt, at ikke alle i partiet ville komme til å jobbe i flokk for at vi skulle lykkes i forhandlinger med henne og at det kunne bli jeg som ville måtte lede de forhandlingene.

– Hva sa du om hvilke politiske seire du måtte få?

– Jeg sa at hvis det blir en flertallsregjering, så kan ikke KrF bare ha fire prosents gjennomslag. Siden partiet vil være så delt, så må vi få spesielt gode gjennomslag for at prosjektet skal bære i partiet, sa Ropstad.

Mandag formiddag sa Ropstad til VG at han har god samvittighet for de grepene han tok for å vinne retningsvalget i partiet, men erkjente samtidig at han kan ha gjort feil.

Det sa han også da han gjestet Dagsrevyen samme kveld. Ropstad viste til at han tidligere har vært tydelig på at han har snakket med folk i Høyre om denne saken.

– Jeg har ikke gjort alt rett den siste måneden, men jeg er veldig stolt og har god samvittighet over det jeg har gjort. Jeg har forsøkt å forklare hva jeg har gjort til de som har vært usikre underveis.

På spørsmål om Ropstad er redd for at denne saken kan ha skadet hans lederkandidatur i KrF, svarte han:

– Jeg er ikke så redd eller bekymret for det, for jeg har ett fokus og det er å få et budsjett i havn. Jeg er veldig opptatt av at KrF skal få mest mulig gjennomslag på lengre sikt i den politiske plattformen. Jeg tror at de gjennomslagene forhåpentligvis bidrar til å samle partiet, slik at vi kan gå mest mulig samlet i flokk, fordi Norge virkelig trenger et verdiparti som KrF

Solberg har varslet at hun kommer for å svare på spørsmål i Stortingets spontanspørretime førstkommende onsdag.

Krever nytt landsstyremøte

Sentralstyremedlem Karin Bjørkhaug er blant KrF-medlemmene som nå krever et ekstraordinært landsstyremøte . Bjørkhaug mener det som har kommet frem i VGs avsløringer om maktspillet, svekker grunnlaget for landsmøtevedtaket KrF gjorde 2. november .

– Jeg hører at mange ønsker et nytt landsstyremøte, og det kan vi godt ha. Vi ønsker å si det som egentlig har skjedd. Det er ikke sikkert at VG heller har sannheten om alt i denne prosessen, sier Bollestad.

Tidligere KrF-nestleder Odd Anders With sier til Dagbladet at de to nestlederne bør vurdere sine stillinger. KrF-leder Knut Arild Hareide, som visste om møtet, sier han fortsatt har full tillit til Ropstad.

– Jeg var godt informert om møtet med Erna Solberg. Jeg synes han har opptrådt ryddig.