Hodejeger etter netthets-saken: – Kan være karriereødeleggende

Å bli hengt ut på nett kan også koste deg drømmejobben, ifølge hodejeger Trine Larsen. Hun mener de aller fleste arbeidsgivere googler personer de vurderer å ansette.

Lørdag fortalte VG om Ivar Underberge, som henger ut nordmenn som blant annet pedofile, incestovergripere og kriminelle på nett. Minst 25 nordmenn har blitt hengt ut på bloggen, og ingen klarer å stoppe han.

Organisasjonen for dem som er krenket på nett, slettmeg.no, sier de ser mer og mer av typen netthets som VG omtaler.

– Det vi ser nå, er at folk legger ut informasjon som kan være veldig skadelig, bevisst for å ødelegge noens liv. Vi begynner å se en trend som bekymrer oss, sier Hans Marius Tessem, seniorrådgiver i slettmeg.no

– Man har ingen kontroll

TV-psykologen Peder Kjøs skjønner godt at disse personene føler at uthengingen har vært en stor belastning.

– Det er en kjempebelastning å bli eksponert på en så ufordelaktig måte av flere grunner. Når det står slike ting om deg på nett, så står hele den sosiale figuren på spill, sier Kjøs, som mener uvitenheten ofte er den største belastningen.

– Du aner ikke hvem som går rundt og tror på disse påstandene som blir stående uimotsagt. Man har ingen kontroll, og ingen mulighet til å påvirke situasjonen, sier han.

Flere av de rammede VG har vært i kontakt med kjenner på en sterk følelse av avmakt ettersom mannen er dømt til å fjerne innleggene, samtidig som at ingenting blir slettet. Kjøs mener også at det er en ekstra påkjenning at ingen klarer å stoppe mannen.

VG har også gitt Ivar Underberge mulighet til å svare på påstandene som er rettet mot ham i denne reportasjeserien. Han svarer blant annet:

– Overtrampet av feilaktig gjengivelse er av en så overdreven ensidig og av grov karakter, at jeg nå allerede vet at denne saken i etterkant vil belyses av en dommer i norsk rettsvesen.

Ødelegger liv

Hans Marius Tessem sier at dette tidligere ofte har dreid seg om bildespredning, men at det nå går på andre ting.

– Det vi ser nå, er at folk legger ut informasjon som kan være veldig skadelig, bevisst for å ødelegge noens liv. Vi begynner å se en trend som bekymrer oss.

– Måten vi er lært til å drive kildekritikk er jo at hvis det står flere steder, så er det gjerne sant. Og hvis da de tre-fire-fem øverste treffene på Google med ditt navn, og en eller annen påstand, for eksempel at du er en overgriper, da er det jo gjerne det man tror om personen, forklarer Tessem i slettmeg.no

– De prøver å ramme noen hardest mulig. De manipulerer algoritmen til Google, slik at treffene kommer høyt opp.

– Kan være karriereødeleggende

Ifølge hodejeger Trine Larsen i Hammer & Hanborg kan denne type uthenging i verste fall også koste deg drømmejobben.

– Det er jo ikke alle arbeidsgivere som går profesjonelt til verks når de skal undersøke aktuelle kandidater, så dette kan i verste fall være karriereødeleggende. De aller fleste arbeidsgivere googler personer de vurderer å ansette, og ditt digitale fotavtrykk er en av flere viktige ting man sjekker, sier Larsen.

Derfor oppfordrer hun både arbeidsgivere og folk flest til å være mer skeptiske til hva som står på nett.

– I disse tider er det alltid lurt å være kritisk til hvor informasjonen kommer fra, og tenke over hva avsenderens motiv kan være, både når det gjelder godt og dårlig nytt. Et annet råd til de som blir utsatt for dette er å opplyse potensielle arbeidsgivere om dette på forhånd, sier hun.

– Fullstendig rettsløs

Underberge er dømt minst tre ganger for ærekrenkelser og forulemping av offentlig tjenestemann for innleggene sine.

Men ingen har klart å stoppe ham fra å skrive nye innlegg.

Hans Marius Tessem mener at rettsvernet til de som blir hengt ut på denne måten er for dårlig.

– Man er fullstendig rettsløs om man blir rammet av dette.

– Jeg kan skjønner at folk kan oppleve dette som ekstremt rettsløst, men de er ikke rettsløse. Hvis straffene i dag ikke hindrer disse forbrytelsene, så må vi vurdere å øke straffene, sa justisminister Tor Mikkel Wara (Frp)