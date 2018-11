NATTBORDET: Pillene lå strødd utover nattbordet som sto ved siden av sengen hvor Øystein Hagel Pedersen ble funnet død. Foto: Politiet

Syvbarnsmor tiltalt for to drap: Slik så det ut på rom 221

KRISTIANSAND (VG) I hotellsengen lå kvinnens ekssamboer Øystein Hagel Pedersen (66) død. På nattbordet ved siden av liket lå pillene strødd.

6. april 2014 ble 66 år gamle Øystein Hagel Pedersen funnet død på rom 221 på First hotel med hodet ned i puten. På nattbordet og gulvet lå det sovepiller.

I den endelige obduksjonsrapporten ble det antatt at dødsårsaken var forgiftning med sovemedisinen Stilnoct.

Obduksjonsrapporten viste ikke tegn til vold, alkohol eller narkotika, men en mengde zolpidem, virkestoffet i Stilnoct, som muligens kunne være dødelig. Hagel Pedersen hadde 8,7 mikromol zolpidem per liter i blodet.

– Den påviste konsentrasjonen er svært høy. Den er mangfoldig mange ganger høyere enn den man ser ved vanlig medisinsk bruk. I en svensk studie hvor man har sett på dødsårsak med forgiftning ved Zolpidem, har konsentrasjonene ligget på 2,0 til 16,3, sier statsadvokat Leif Aleksandersen i retten.

Påtalemyndigheten mener kvinnen sørget for at han inntok et større antall tabletter av typen Stilnoct inneholdende virkestoffet zolpidem i en mengde som kunne være dødelig. Deretter blokkerte hun luftveiene hans, trolig med en pute.

Man mener at Hagel Pedersen døde natt til 6. april.

I Kristiansand tingrett i dag møtte den 43 år gamle syvbarnsmoren som er tiltalt for å ha drept ekssamboeren Hagel Pedersen og sin far i 2002. Hun nektet all skyld etter tiltalen og ønsker ikke å forklare seg om saken for retten.

Ciderbokser og piller

Tirsdag 18. mars 2014 fikk Hagel Pedersen utskrevet en resept på 100 tabletter av 10 milligram. Denne pakningen ble funnet på hotellrommet.

I retten i dag viste Aleksandersen frem et bilde av nattbordet som sto ved siden av sengen hvor Hagel Pedersen ble funnet død.

Her sto det to ciderbokser, en pakke med Stilnoct, et vannglass samt at en del tabletter lå strødd utover bordplaten. I vannglasset ble det påvist Stilnoct.

Kortet ble slukt

5. april spiste den tiltalte kvinnen og Hagel Pedersen middag på den populære restauranten «Hos naboen» i Kristiansand sentrum.

Hun bestilte fiskesuppe, han cæsarsalat. Etter det korte måltidet drar tiltalte på butikken for å kjøpe røyk, før de begge returnerer til First hotel.

– Ansatte på hotellet observerer tiltalte i lobbyen ved to anledninger. Hun røykte, sier statsadvokat Aleksandersen, som opplyser at brannalarmen på hotellet gikk denne kvelden.

Kvinnen skal ha blitt observert, men ikke Hagel Pedersen.

På et tidspunkt forlot kvinnen hotellet med ekssamboerens kort.

Klokken 01.38 og 01.50, natt til 6. april, forsøkte tiltalte å ta ut penger med avdødes bankkort i to ulike minibanker. Men hun slo feil pinkode. Kortet ble slukt, opplyser statsadvokaten.

Hun dro deretter til en bensinstasjon, hvor hun kjøpte kontantkort og et kvinnemagasin. Deretter tok hun taxi hjem.

– Få det inn i hue

Klokken 12.51 dagen etter sendte kvinnen denne meldingen til Hagel Pedersen:

«Takk for suppa i går. En god samtale tror jeg. Men jeg ønsker ikke noe mer. Få det inn i hue en gang for alle.”

Noen timer senere får hun beskjed om at Hagel Pedersen er død. Hun har tidligere beskrevet dette overfor VG som en «fryktelig beskjed å få».