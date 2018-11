EVALUERING: Nestlederen i Stortingets justiskomité, Jenny Klinge (Sp) mener politiet bør se på hva slags verktøy de har brukt mot tung gjengkriminalitet. Foto: Terje Bringedal

Nestleder i justiskomiteen etter VGs avsløring: – Frykter situasjonen er verre enn vi får vite

Oslo-politiets omfattende bruk av påtaleunnlatelser viser en ukultur i politiet, mener stortingspolitikere.

Torsdag avslørte VG at politiet har gitt 159 påtaleunnlatelser til 34 personer som kan knyttes til det kriminelle gjengmiljøet på Holmlia i Oslo .

Nestleder i Stortingets justiskomité, Jenny Klinge (Sp), har allerede sendt et skriftlig spørsmål til justisminister Tor Mikkel Wara om politiets bruk av påtaleunnlatelser. Nå sender hun ett til:

– Jeg har rett og slett spurt om Wara har grunn til å tro at Oslo politidistrikt har kontroll på gjengkriminaliteten. Det er viktig at vi får klarlagt om dette er tilfelle eller ikke. Jeg frykter at situasjonen er verre enn vi får vite, sier Klinge til VG.

Svikt i politiet

Justispolitiker Himanshu Gulati (Frp) og partiets innvandringspolitiske talsperson, Jon Helgheim, mener politiets bruk av påtaleunnlatelser viser en svikt i etaten.

– Det VG har avdekket er oppsiktsvekkende. Dessverre frykter vi at dette ikke er tilfeldig, men en del av en ukultur og et holdningsproblem i politiet, sier Gulati.

– Det ser ut til at Oslo-politiet har brukt påtaleunnlatelser til å rydde unna saker, istedenfor å ta alvorlig gjengkriminalitet ved roten og slå hardt ned på det. Det er liten tvil om at påtaleunnlatelser er brukt helt feil, fortsetter Gulati.

Han vil nå be justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) undersøke om det er andre av politiets verktøy som eventuelt brukes feil.

Fredag uttalte justisminister Wara at han reagerte på politiets bruk av påtaleunnlatelser.

Som svar på Jenny Klinges første, skriftlige spørsmål til ham , svarte han i dag til Stortinget:

«Det kan være flere grunner til at påtaleunnlatelser vurderes som en aktuell reaksjon. Det er likevel gjennom VGs reportasjer avdekket et mønster som det er grunn til å se nærmere på. Jeg vil ta opp dette temaet med Riksadvokaten.»

Riksadvokat Tor-Aksel Busch har allerede varslet at han vil be Oslo politidistrikt om en redegjørelse.

– Helt hinsides, var stortingspolitiker Jan Bøhlers (Ap) reaksjon på VGs avsløring.

– Går på liv og helse løs

Jon Helgheim (Frp) mener politiets praksis med påtaleunnlatelser har ført til at gjengkriminalitet har fått lov til å utvikle seg i Oslo.

Nå mener han at politiet må møte gjengene med hardere lut.

– I 2014 ble det fattet et vedtak som gjorde at ungdom ikke skulle havne i fengsel. Nå ser vi at utviklingen har gått i helt feil vei, sier Helgheim.

– Vi må gjeninnføre muligheten til å sette unge, alvorlige forbrytere i fengsel. De kan ikke få lov til å gå fritt rundt i gatene, når det går på liv og helse løs for andre, fortsetter han.

– Ikke et ressursspørsmål

Tillitsvalgt for politijuristene, Sverre Bromander, har tidligere uttalt til VG at den store mengden påtaleunnlatelser skyldes mangel på både påtalejurister og etterforskere.

Dette er hverken Helgheim eller Gulati enig i.

– Vi registrerer at politiet ønsker mer ressurser. Det gjør nok de fleste etater i Norge. Men politiet har fått kraftige løft de siste årene. Det er heller ikke sånn at de kan slutte å utføre samfunnsoppdraget sitt, selv om de gjerne ville hatt enda mer ressurser, sier Gulati.

Helgheim mener det er avgjørende at politiet slår hardt ned på Young Bloods fra Holmlia.

– Vi vet at kriminelle gjenger utnytter at ungdom ikke får straff, og vi vet at de verste, unge gjengangerne i all hovedsak har utenlandsk landbakgrunn, sier han.

– Uheldig praksis

Peter Frølich i Stortingets justiskomité mener politiets praksis rundt påtaleunnlatelser har vært uheldig, men tror ikke det er et tegn på en større ukultur i politiet.

– Vi ser allerede en endring etter at Riksadvokaten tok affære, og det er det viktigste, sier han.

– Tiden for bruk av påtaleunnlatelser i stor skala er nok heldigvis forbi. Nå retter vi blikket fremover. Politiet får mer penger, og snart lanserer vi også nye metoder de kan bruke for å bekjempe gjengkriminaliteten på Holmlia og resten av Oslo, sier han.

– Politiet må ta selvkritikk

Pressesjef i Oslo politidistrikt, Unni Grøndal, sier til VG at de ikke har kommentarer utover at «bildet som tegnes av bruken av påtaleunnlatelser er mer nyansert.»

– Vi viser til kommentaren som ligger på Politiet.no .

Tirsdag innrømmet Grøndal at denne kommentaren er endret, etter tidligere å ha inneholdt både feil bruk av tall og prosentregning.

Politiet fastholder i kommentaren at påtaleunnlatelse er et bra verktøy for det store flertallet, men at noen få enkeltpersoner likevel ikke klarer å komme seg bort fra kriminalitet.

Jenny Klinge reagerte spesielt på avslutningen av den forrige versjonen av kommentaren: «Det er således lite nyttig å dvele for mye på fortiden.»

– Jeg er enig i at man ikke skal dvele for mye ved fortiden, men det er også bra å ta selvkritikk. Og når politiet selv bruker feil tall når de skal imøtegå kritikk, er ikke det et kjempegodt tegn, sier hun.

– Det er nok heller ikke så dumt om politiet tar en kritisk gjennomgang av hvilke verktøy de har brukt mot noe så alvorlig som gjengkriminalitet. Således kan det å dvele litt ved fortiden bidra til at arbeidet fremover blir bedre og mer målrettet, avslutter hun.

Gulati mener politiets forsterker alvoret i VGs avsløringer om bruk av påtaleunnlatelser mot kriminelle gjengangere.

– Publisering av feil tall kan skje de beste. Samtidig viser dette at situasjonen er mer alvorlig enn det pressemeldingen fra politiet først ga inntrykk av.