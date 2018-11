Nederlandsk bergingsselskap: Ville «aldri i verden» valgt en slik løsning

Det nederlandske bergingsselskapet Ardent Global sier deres tilbud om å berge KNM «Helge Ingstad» ble avvist fordi det var «for dyrt». Etter båten sank, forhandler de på nytt, skriver aldrimer.no.

Det er sjøforsvaret som har ansvaret for å berge den 4 milliard dyre fregatten KNM «Helge Ingstad», som i dag tidlig sank da flere av vaierne røk . Fredag meldte Sjøforsvaret at selskapet BOA Management AS var engasjert for å støtte under bergingsoperasjonen med slepebåt og lekter.

I et intervju med aldrimer.no sier det nederlandske selskapet Ardent Global nå at også de ble kontaktet om bergingsoperasjonen.

– Men det ble for dyrt sa de og da gikk de for den prisen BOA forlangte, sier Tjisse van der Meer hos selskapet til Aldri Mer .

Han påpeker at det nå pågår forhandlinger om et nytt tilbud, ettersom skipet sank i natt. Fregatten KNM «Helge Ingstad» var sikret til land med ni stålvaiere. Om det sier Van der Meer:

– Aldri i verden om vi ville valgt en slik løsning

Det har så langt ikke lyktes VG å få en kommentar fra Sjøforsvaret på disse opplysningene. På pressekonferansen understreket de nødvendigheten av hjelp fra private aktører.

– Det er viktig å påpeke at Forsvaret ikke har erfaring med å berge fartøy og det er derfor vi setter det ut til selskap som erfaring med å gjøre dette, opplyser Forsvaret på pressekonferansen.

Regjeringen holdes løpende orientert

Samferdselsminister Jon Georg Dale holdes løpende orientert om fregatt-ulykken med KNM «Helge Ingstad», bekrefter han tidligere i dag overfor VG.

– Jeg blir løpende orientert fra Kystverket, sier samferdselsministeren.



Han påpeker at hans departement blant annet har ansvar for akutt forurensning.

– Vi har varslingsrutiner som gjør at når Kystverket er involvert i denne typen håndteringer, blir vi løpende orientert, sier Dale.

Om at flere vaiere i dag tidlig røk og skipet sank, sier samferdselsministeren:

– Det er naturligvis tragisk å se at det er et krevende sikringsarbeid. Det vet vi nå at det er, så avventer vi Havarikommisjonens rapport om ulykken og håper at håndteringen videre skjer så sikkert som mulig.