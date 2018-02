FERSK STATSRÅD: Trine Skei Grande fotografert i Kulturdepartementet etter at hun deltok i sitt første statsråd hos kongen på slottet den 17. januar i år. Foto: Helge Mikalsen, VG

To bekymringsmeldinger om Trine Skei Grande sendt til Erna Solberg

Publisert: 16.02.18 20:35 Oppdatert: 16.02.18 23:02

INNENRIKS 2018-02-16T19:35:18Z

Statsminister Erna Solberg (H) har mottatt to brev der hun blir varslet om oppførselen til Venstre-leder og statsråd Trine Skei Grande (V) på en fest i 2008.

Det ene brevet er sendt av mannen (26) som hadde intim kontakt med Venstre-leder og statsråd Trine Skei Grande på festen.

I tillegg har hun fått et brev fra en kvinne som var til stede på festen.

VG skrev 18. januar om en fest Grande var på, blant annet sammen med 26-åringen i 2008. Grande var 38 år og nestleder i Venstre. Han var 17 år og ikke med i Venstre.

Dagen før VGs omtale - 17. januar - ble Grande utnevnt som kulturminister i Solbergs regjering. Da ga hun et intervju til Aftenposten og andre medier.

Bakgrunnen var ifølge Grande at hun var utsatt for en voldsom ryktespredning i sosiale medier med utgangspunkt i festen.

– Jeg kan sikkert ha gjort noen dumme ting, men jeg er ingen overgriper, sa hun til Aftenposten.

26-åringen reagerte

Mannen reagerte på Skei Grandes fremstilling av saken. Han opplevde at hun i en samtale mellom dem, forsøkte å fremstille det som at han hadde «kastet seg over henne». Han fortalte derfor sin versjon av saken i VG.

Mannen fortalte at han og Grande «gikk en tur og havnet i kanten på en kornåker, hvor vi lå sammen. Frivillig».

En kvinnelig gjest som var på festen, har nå sendt et bekymringsbrev til statsminister Erna Solberg.

«Jeg er en av mange som var til stede sammen med Trine Skei Grande i 2008. Jeg var edru og var svært sjokkert over fremgangsmåten hennes”, skriver hun i brevet.

Kvinnen varsler Solberg om at hun tok kontakt med Grande i 2013, da Grande uttalte seg offentlig i en sak, hvor en annen politiker kom i søkelyset for uønsket atferd:

«Jeg fikk aldri denne saken ut av hodet mitt. Derfor sendte jeg i 2013 vedlagte brev til Grande. Hun svarte med et spørsmål om hun kunne få snakke med meg på telefon. Grande sa til meg at hun trodde jeg var en som ville henne vondt, men skjønte at det ikke var min mening. Hun fortalte at det ikke var en voldtekt, men frivillig. Det stolte jeg på».

– Ernas etiske ansvar

Kvinnen forklarer hvorfor hun varsler statsministeren om saken.

«Hvorfor jeg nå henvender meg til statsministeren, er at Grande ikke har fortalt den korrekte versjonen. Hun ringer til mannen og sier at han «hoppa» på henne. Hun fortalte meg i 2013 at de var to om det. Dette er årsaken til min varsling i dag».

Hun viser til «Etisk veileder for stortingsrepresentantene» som ble vedtatt 26. mai 2016.

Der står det at «Stortingsrepresentanter innehar Norges fremste tillitsverv og at det stilles høye krav til den enkeltes representants integritet. Representantene har et felles ansvar for å bevare å styrke folks tillit til Stortinget og ivareta Stortingets omdømme og kvalitet», skriver hun.

Kvinnen mener at også statsministeren har et stort etisk ansvar i denne saken. «Gutten har aldri villet at dette skulle bli en offentlig sak, derfor sendte jeg brevet i 2013 til Grande, slik at hun kunne ta et valg eller ta ansvar for å beklage noe overfor ham» og fortsetter:

«Som statsminister i Norge har du et stort etisk ansvar for å ivareta denne saken på en måte slik at mannen får oppreisning. Det som er viktig for mannen er ikke å hevne seg på Grande, men at det kommer fram at det ikke var han som tok initiativ og var pådriver for hendelsen».

26-åringen har varslet statsministeren

Kvinnen som har skrevet brev til statsministeren sier til VG at hun står helt og fullt inne for sin reaksjon på Grande adferd.

– Jeg synes rett og slett det ikke går an for en politiker å oppføre seg slik hun gjorde. Selv om det var frivillig, var det hun som var den erfarne, voksne gjesten. Og når du ser hvordan hun oppførte seg den kvelden, så synes jeg det er etisk uforsvarlig. Jeg synes at det ville være på sin plass at hun går i seg selv og får kommunisert ut en korrekt, sann versjon av hendelsen. Jeg synes hun skylder hele festen en stor unnskyldning, sier hun.

17-åringen er nå blitt 26 år. Han har også sendt et brev hvor han varsler Erna Solberg om sin opplevelse av saken.

– Ja, det kan jeg bekrefte. Statsministeren ringte meg etter det, og ville høre min versjon. Den fikk hun. Jeg sa at jeg tror det kanskje hadde stilt seg annerledes hvis det var en mannlig nestleder på 38 år som hadde hatt seg med en 17 år gammel jente. Statsministeren var enig i det, at det ville vært en annen sak, sier mannen.

Solberg og Grande: Ingen kommentar

VG har bedt statsminister Erna Solberg (H) om et intervju om innholdet i brevet og håndteringen av saken. Statssekretær Rune Alstadsæter (H) ved Statsministerens kontor (SMK) bekrefter at SMK har mottatt brevet, men opplyser at statsministeren ikke vil kommentere saken.

Hun vil heller ikke kommentere samtalen med mannen.

– Jeg kommenterer ikke fortrolige samtaler, sier Solberg i en e-post via Alstadsæter. Hun befinner seg i Sør-Korea under vinter-OL.

Alstadsæter bekrefter at statsministeren har snakket med begge parter i saken, altså både 26-åringen og Trine Skei Grande. På spørsmål til statsministeren om hun vil foreta seg noe mer etter henvendelsene fra 26-åringen og kvinnen som var til stede på festen, svarer statssekretær Alstadsæter:

– Vi har ikke flere kommentarer slik saken står nå.

Venstre-leder og kulturminister Trine Skei Grande, ønsker heller ikke å kommentere saken utover det hun allerede har sagt, ifølge statssekretær i Kulturdepartementet, Jan-Christian Kolstø (V).

– Trine har ingen kommentar til dette utover det som er blitt sagt til VG tidligere, skriver Kolstø til VG.

Grande skrev til VG 18. januar at hun hadde gitt sin versjon til statsministeren.

«Jeg har fortalt min historie til statsministeren. Ut over det har jeg ikke noe mer å fortelle», skrev Grande om saken da.

Samme kveld sa hun:

– Jeg mener at jeg ikke gjorde noe galt. Men jeg vil ikke si noe om hendelsen av hensyn til andre som er en del av dette.