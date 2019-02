SAKSØKERE FORKLARER SEG: Mandag starter konsulentene sine partsforklaringer. De blir spurt ut av sin advokat Kjetil Edvardsen (t.h.). Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Saksøkerne vitner i Aleris-saken: – Møtte opp syk på jobb

Saksøker Mats Ravnanger Rolfsen forteller i Aleris-rettssaken om jobbing flere døgn i strekk uten søvn, oppmøte på jobb ved sykdom og problemer med å holde seg våken på jobb.

Publisert: 04.02.19 21:31

– Det er som å være kronisk fyllesyk, sier Mats Ravnanger Rolfsen fra vitneboksen i sin forklaring i Oslo tingrett mandag formiddag.

Han er en av de 24 konsulentene som de neste ukene skal komme med sine forklaringer i rettssaken mot Aleris. Målet er å overbevise retten om at de har vært brukt som fast ansatte, som vil bety at de har krav på blant annet overtidsbetalt, pensjon og feriepenger.

Det økonomiske kravet blir på til sammen 35 millioner for tapt inntekt de siste tre årene.

Dette er saken * 24 omsorgsarbeidere har saksøkt Aleris Ungplan og Boi, som er et selskap i Aleris Omsorg Norge. * De 24 har vært tilknyttet Aleris som selvstendig næringsdrivende, men mener de skulle vært fast ansatt som ordinære arbeidstagere. *De har jobbet eller jobber med omsorg for rusmisbrukere, psykiatriske pasienter eller pasienter med nedsatt funksjonsevne. * De krever dom på at de hele tiden har vært arbeidstagere og krever etterbetalt overtidstillegg, tarifftillegg, etterinnmelding i tjenestepensjonsordning og andre ytelser for årene de har jobbet for selskapet. *I snitt krever hver av de 24 saksøkerne etterbetalt 1, 3 millioner kroner. * Rettssaken startet i Oslo tingrett 14. januar og skal pågå fram til 5. april. Kilde: NTB

– Kom på jobb med krykker

Rolfsen forklarer videre at jobbingen som varte over flere døgn, gjerne opp mot 72 timer i strekk, gikk hardt utover ham og de nærmeste.

– Da kom hjem, hadde jeg kort lunte, jeg var sliten, tok lite initiativ, vondt i magen, følte meg svimmel. Jeg slet med å sovne på kveldene fordi jeg hadde snudd døgnet. Dermed gikk dagene ofte til å snu døgnet tilbake.

Han forteller at det hendte han ikke klarte å holde seg våken. Da måtte det brukes kreative løsninger, skal man tro saksøkeren selv.

– Skulle jeg sove om natten, måtte jeg for eksempel sette en stressless i bunn av trappen. Dermed måtte beboerne krabbe over meg for å gå ut.

Rolfsen forklarer også at jobben gikk utover helsen. Frykten for ikke å få lønn gjorde at han aldri var borte fra jobb grunnet sykdom, hverken sin egen eller barnas.

– Jeg har aldri vært borte fra jobbet på grunn av sykdom. Noen ganger kom det konsulenter på jobb med krykker, sier han.

Selv om de som konsulenter skal ha friheten til å velge vakter selv, følte ikke Rolfsen det var tilfelle.

– Du måtte vise at du duger. I starten måtte jeg plukke de vaktene jeg fikk. Jeg måtte vise at jeg var en ressurs for dem.

Aleris på sin side mener saksøkerne selv har valgt å jobbe som konsulenter . I tillegg påstår helsegiganten at de gjennom sitt konsulenthonorar har tjent mer enn de ville gjort som fast ansatte. De frykter at dersom saksøkerne vinner vil de bli som en ny adel innenfor denne delen av helsesektoren med mye høyere lønn enn andre med samme stilling.