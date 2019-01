Generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge er bekymret over utviklingen av vaksinemotstand. Ifølge WHO er dette en av verdens ti største helsetrusler i 2019. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix.

WHO: Vaksinemotstand en av verdens største helsetrusler

Vaksinemotstand er en av verdens ti største helsetrusler i 2019, ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO). Det bekymrer UNICEFs generalsekretær Camilla Viken.

Til tross for at vaksiner ifølge WHO forhindrer mellom to og tre millioner dødsfall hvert eneste år, dør flere millioner barn av sykdommer som kunne vært unngått dersom de var vaksinerte.

Samtidig som UNICEF arbeider for å sikre at alle verdens barn vaksineres, har WHO sett en negativ trend der stadig flere dropper vaksine på såkalt filosofisk grunnlag. I lys av den alarmerende utviklingen har organisasjonen plassert vaksinemotstand på listen over det de mener utgjør de ti største truslene mot den globale helsen i 2019.

Alvorlig

– Dette er svært alvorlig, sier generalsekretær Camilla Viken i UNICEF Norge til NTB.

Hun peker på at vaksiner er et svært billig og effektivt tiltak for å hindre dødelige sykdommer og funksjonsnedsettelser, og at vaksiner har vært en stor bidragsyter til å forhindre barnedødelighet i en årrekke.

– For oss er det svært fortvilende å se at foreldre lar være å vaksinere barna sine i land hvor dette er lett tilgjengelig. I Norge burde ikke foreldrenes usikkerhet og frykt for vaksiner trumfe barns rett til helsehjelp. UNICEF mener at det å hindre barn i å bli vaksinert er et brudd på barns rettigheter, sier Viken.

Barnekonvensjonen

I barnekonvensjonens artikkel 6 står det nemlig at alle barn har rett til å leve og utvikle seg, og UNICEF mener vaksinering står sentralt i å oppfylle denne rettigheten.

– Vi vet at vaksiner redder millioner av liv hvert eneste år og at ytterligere 1,5 millioner dødsfall kan unngås dersom den globale dekningen av vaksinasjoner forbedres. Vaksinering står sentralt i å oppfylle barns rettigheter, først og fremst fordi barn har rett til helsehjelp, men også fordi vaksinering av barn er den mest verdifulle og effektive helsehjelpen som finnes, sier generalsekretæren.

Norske kommuner

Hun påpeker også at man bryter andres rettigheter dersom man selv lar være å bli vaksinert. Særlig de som er for små til å få vaksine, eller de som har sykdommer som gjør at de ikke kan vaksineres, er utsatt for smitte.

Barnesykdommen meslinger krever for eksempel at 95 prosent av befolkningen har tatt vaksine, såkalt flokkimmunitet, for å kunne beskytte den lille andelen som på medisinsk grunnlag ikke kan ta vaksinen.

Norge har nasjonalt sett en god dekningsgrad på 99 prosent, men Viken er bekymret for at noen kommuner i Norge er under dekningsgraden på 95 prosent, blant annet Nesodden i Akershus.

WHO publiserte nylig en rapport som viste at antall barn som dør av meslinger er redusert med 84 prosent siden år 2000 på grunn av vaksinering. I samme rapport uttrykte organisasjonen sterk bekymring for at man i 2017 likevel så en 30 prosents økning i antall meslingtilfeller globalt sammenlignet med året før.

En av årsakene var at flere land som var nær å eliminere sykdommen har sett en gjenoppblomstring av antall tilfeller, og generalsekretæren påpeker at det derfor er viktig å fortsette å opprettholde dekningsgraden.

Klar tale

– Det vi vet, og det WHO skriver, er at man snakker om velprøvde vaksiner med minimale bivirkninger. Bivirkningene er små sammenlignet med de eventuelle konsekvensene dersom man ikke vaksineres, sier Viken som er bekymret over utviklingen av vaksinemotstand.

Hun er klar i sin tale og presiserer tydelig at vaksine er en livredder, som forhindrer barn i å få alvorlige sykdommer og funksjonsnedsettelser.