TRØBBEL: Finansminister Siv Jensen leier en hytte av Andresen-familien på Grimsøya, som ligger i indrefileten av Oslofjorden. Prisen hun betaler for denne har fått flere til å reagere. Dette bildet ble tatt i en annen sammenheng. Foto: Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Siv Jensen inhabil i Johan Andresen-saker - Jon Georg Dale blir settestatsråd

INNENRIKS 2018-12-14T12:00:07Z

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skal være settestatsråd for finansminister Siv Jensen i saker som omhandler milliardæren John H. Andresen.

Publisert: 14.12.18 13:00

Finansminister SIv Jensen (Frp) har denne høsten vært i hardt vær som følge av en omstridt hytteavtale hun har inngått med milliardær og Ferd-eier John H. Andresen.

Jensen har overfor Dagens Næringsliv avvist at det er snakk om en gave og viser til svarene hun har gitt til Stortinget.

Fredag har imidlertid Kongen i statsråd vedtatt at samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) skal være settestatsråd i saker der Andresen er involvert.

«Oppnevningen gjelder ved behandling av saker hvor statsråd Jensen på grunn av til sin tilknytning til Johan H. Andresen og Ferd AS er inhabil eller ønsker å fratre fordi hun er nær grensen for inhabilitet», heter det i pressemeldingen regjeringen har publisert på sine nettsider.

Flere har reagert

Til Stortinget har Jensen svart at leieavtalen er et regulært, privat leieforhold, og at det ikke er snakk om en gave, tjeneste eller annen form for ytelse.

Hun sier videre at hytta standard er enkel, og at hun er ansvarlig for vedlikeholdet.

Selv om hytta skal være av enkel standard, så har flere reagert på at hun får leie hytta for 40.000 kroner i året. Blant dem som har reagert, er Rødt og SV.

Leder Etikkrådet

Andresen ble oppnevnt som leder i Etikkrådet i 2014. Etikkrådet er underlagt Finansdepartementet, slik at Jensen var ansvarlig for oppnevnelsen.

Etikkrådet skal vurdere om fondets investeringer er i strid med de etiske retningslinjene til Statens pensjonsfond utland.