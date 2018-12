SPØK: Ordfører Lene Conradi håper det hele er en spøk og at mysteriet om det forsvunne kjedet blir oppklart før jul. Foto: Søndstrøfotografene AS

Ordførerkjede på avveie etter julebord: – Et mysterium

2018-12-18

Asker-ordfører Lene Conradi fortviler etter at ordførerkjedet forsvant sporløst etter kommunestyrets aller siste juleavslutning før kommunesammenslåingen.

Publisert: 18.12.18

Det var Budstikka som først omtalte saken .

– Vi skjønner ikke helt hva som har skjedd. Vi har saumfart hele rådhuset uten hell, sier Conradi til VG på telefon.

Det var under den årlige torskemiddagen i rådhuset at det symbolske kjedet forsvant. I tradisjonen tro la Conradi kjedet på bordet som dekorasjon. Etter middagen fulgte sang og dans rundt juletreet i et annet rom i rådhuset, og det var i løpet av denne tiden at kjedet «forduftet i løse luften», forteller Conradi.

– Vi trodde kanskje det hadde blitt forlagt et sted eller endt i søpla ved et uhell, men vi har også gått igjennom den for å forsikre oss om at dette ikke er tilfelle. Det er rett og slett et mysterium.

En julespøk?

Den årlige julemiddagen har funnet sted i 80 år og kjedet har vært en del av feiringen i 40 av dem. Torskemiddagen i år var historiens siste før kommunesammenslåingen med Hurum og Røyken, forteller ordføreren.

– Kjedet hadde jo derfor sin siste torskemiddag i år den også, sier Conradi.

Tror du noen kan ha stjålet det?

– Det mener jeg er usannsynlig. Kjedet er i sølv og har ingen verdi for utenforstående. Jeg tror det er mer sannsynlig at noen har tatt det som en spøk.

Fra 2020 skal kommunene få nytt kjede som følger av sammenslåingen, men det gjør ikke tapet noe bedre av den grunn, mener Conradi.

– Det er jo klart kjedet har en affeksjonsverdi. Det er jo et symbol på selve identiteten vår. Vi hadde planer om å stille det ut sammen med kjedene til de andre kommunene etter sammenslåingen – dette for å synliggjøre vår historie.

For det er ingen tvil at kjedet har vært med på mange begivenheter opp gjennom de siste 40 årene. Alt fra utgivelsen av forskjellige formelle priser til statsborger-seremonier og middager i rådhuset.

Til tross for å ha lett både høyt og lavt etter kjedet, gir ikke ordføreren opp håpet om å finne det.

– Selv om letingen er over, går jeg fortsatt og titter i kriker og kroker for å forsikre meg om at vi ikke har oversett noe. Vi håper mysteriet blir oppklart før jul!