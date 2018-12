FENGSLET: Et drøyt år etter at hun fikk sin siste dom i Oslo tingrett, ble Marie Madeleine Steen i sommer nok en gang pågrepet og varetektsfengslet. Nå er hun også dømt i Danmark. Foto: Tore Kristiansen, VG

Storsvindler dømt på ny – utestenges fra Danmark i 12 år

INNENRIKS 2018-12-20T13:02:25Z

LYNGBY (VG) Storsvindleren Marie Madeleine Steen (61) dømmes til ett og et halvt års ubetinget fengselsstraff, og tolv års innreiseforbud til Danmark.

Publisert: 20.12.18 14:02 Oppdatert: 20.12.18 15:56

Dommen falt i Lyngby rett og ble anket på stedet, med ønske om frifinnelse.

Dommeren la til grunn at 61-åringen har utført grovt bedrageri, til tross for lave summer. Det ble også lagt vekt på utførelsen av svindelen, og at kvinnen har flere dommer bak seg.

Rundt om i Skandinavia finnes det mer enn 90 mennesker som er blitt lurt, bedratt, utpresset, ærekrenket eller på annen måte berørt av de 112 straffbare forholdene Steen gjennom tre tiår er dømt for. Hun har operert med over 20 ulike navn, og skiftet navn i folkeregisteret seks ganger.

Erkjente ti forhold

Steen er siden 1992 dømt for til sammen 112 straffbare forhold. Denne gang var hun tiltalt for 22 nye tilfeller av grovt bedrageri og to tyverier i perioden 2014 til 2018.

Hun ble dømt for alle bedrageriforholdene, og frikjent for tyveriene.

Ifølge tiltalen har hun flere ganger bodd på ulike bed and breakfast-steder, klostre og herberger flere steder i Danmark , steder hun har reist ifra uten å betale regningen.

Det dreier seg om små summer, fra 200 til 8000 danske kroner, men det er omfanget som gjør at påtalemyndigheten har sett alvorlig på Steens bedragerier.

Hun erkjente mandag ti av tiltaleforholdene. De øvrige benektet hun.

Forsvarer Ulla Wulff Hansen påpekte i sin avslutningsprosedyre at Steen ikke erkjenner at dette dreier seg om «bedrageri av særlig grov karakter». Steen var ifølge forsvareren ved flere tilfeller faktisk i økonomisk nød, og løy dermed ikke om dette.

Hun la også vekt på at flere av vitnene først anmeldte etter å ha lest avisartikler på nettet, eller hørt den danske avisen Politikens podkast om «Kvinden med den tunge kuffert». Videre påpekte hun at tiltalte ved flere anledninger ikke har bedt om penger, men at vitner forteller at de tilbød henne pengene. 61-åringen har ikke ønsket å forklare seg for åpne dører, forklarte hun videre, og ba om at varetektsfengslingen på fem måneder skulle virke formildende.

– Utnyttet folk hjelpsomhet

Aktor Nicky T. Petterson la vekt på utførelsen og antall tilfeller av bedrageri, i sin argumentasjon for hvorfor dette er å regne som «særlig grovt bedrageri.»

– Hun har utnyttet folks hjelpsomhet, gjestfrihet og sympati. Mange vitner sier «jeg ble jo nødt til å hjelpe, sønnen hennes var jo død», eller «hun var på flukt fra en voldelig ektemann.» I ettertid har hun bedratt dem, sa han.

Han leste opp flere tidligere norske og svenske dommer og viste til at samme metode er brukt her som i Danmark.

– I over 25 år har Marie Madeleine Steen bedratt og lurt folk, sa han.

Videre påpekte han at det er vanskelig å forstå hvorfor tiltalte erkjenner enkelte forhold, og benekter andre, ettersom hun ikke vil forklare seg.

Dommerne måtte ta hensyn til at Steen allerede har en betinget dom i Norge fra mai 2017, og at hun gjorde et nytt bedrageri ti dager inn i prøveløslatelsen. Dermed er den betingede norske dommen hensyntatt i den danske.

Aktor Nicky T. Petterson ba om ett år og 6–8 måneder og er fornøyd med dommen.

– Jeg er fornøyd med lengden, utvisningen og at det ble konkludert med at dette er grovt bedrageri, sier han til VG.

Han mener fengselsstraff er den eneste måten å unngå at hun svindler flere.

I løpet av alle vitneforklaringer denne uken, har Steen sittet vendt bort fra vitnene, og mot sin forsvarer. Hun har ikke møtt noens blikk.

Steen vil forbli varetektsfengslet mens anken behandles.

Prøvde å lure politiet

Den seneste dommen fikk Steen i Oslo tingrett i mai i fjor, da hun ble idømt fengsel i ett år og 8 måneder for syv grove bedragerier. Ett år ble gjort betinget.

Hun ble pågrepet under prøveløslatelse, og har siden 30. juli sittet varetektsfengslet i Vestre Fængsel i København.

Etterforskningsleder Allan Lørup forteller til VG at Steen, i forbindelse med arrestasjonen, også forsøkte å få politiet til å tro på de oppdiktede historiene.

– Hun fastholdt den historien hun hadde fortalt andre steder. Men det er normalt at folk forsøker å holde fast på sin forklaring til politiet, nettopp for at vi skal unngå å se den fulle sammenhengen. Så gjennomskuer vi kanskje det, også finner vi ut hvem vi har med å gjøre. Vi bestemmer oss til slutt for at det skal skje en varetektsfengsling (av Steen journ.anm.), fordi vi tenker at dette kan fortsette, sier Lørup.

Han har ikke noe godt svar på det mange spør seg i denne saken: Hvorfor gjør hun det?

– Vi sitter på tidligere norske og svenske dommer, og det er veldig omfattende. Som man var inne på retten, er nok dette måten hun lever på. En utdypende forklaring er det nesten bare hun selv som kan gi.

– Hva kan du si om fremgangsmåten?

– Det er ikke noe vi ser ofte. Dette er en spesiell sak, sett fra politiets side. Det er jo mange små forhold, og det er summen som gjør denne saken stor. Jeg kan ikke selv huske noen tilsvarende sak.

Håper medmenneskeligheten vinner

Lørup reagerer spesielt på at Steen har utnyttet prester og andre med tillitsverv.

– Vi skal ikke komme i en situasjon hvor man er bekymret for å hjelpe hverandre. Da håper jeg medmenneskeligheten vinner. Man skal selvsagt tenke seg om og bruke sunn skepsis, uten å være anklagende.

– Er dette en form for svindel som er enklere å lykkes med i Skandinavia?

– Vi lever i små, gode samfunn hvor vi hjelper hverandre, og er tillitsfulle overfor hverandre. Det er sånn vi er i Skandinavia. Det er kanskje lettere å utnytte tilliten her enn andre steder i verden.

– Vet dere om Steen har operert på lignende måte andre steder i Europa?

– Nei, vi har konsentrert oss utelukkende om forhold i Danmark, sier Lørup.