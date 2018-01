Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Aftenposten: Unge Høyre fikk minst tre varsler om Tonning Riise

Publisert: 11.01.18 14:54

Det har kommet flere varsler om oppførselen til tidligere Unge Høyre-leder Kristian Tonning Riise, melder Aftenposten. Det tidligste skal ha vært allerede i 2013. Unge Høyre beklager svikt i håndteringen.

Tonning Riise annonserte på Facebook onsdag kveld at han gir seg som Unge Høyre -leder. Han sa han hadde utvist «dårlig dømmekraft» og beskrev metoo-kampanjen som en vekker.

Tonning Riise avviste samtidig at det hadde kommet varsler om ham, og generalsekretær Maria Sanner sa hun ikke kjente til varsler.

Nå beklager Sanner til Aftenposten og sier at det har vært «en alvorlig svikt» i Unge Høyres behandling av saken.

– Disse sakene avslører en alvorlig svikt i hvordan Unge Høyre har håndtert slike saker. Jeg beklager at de ikke ble fulgt bedre opp. Jeg skal gjøre mitt ytterste for at dette ikke skal skje igjen og oppfordrer alle som mener de ikke fått god nok oppfølging til å ta kontakt med meg. Unge Høyre skal være et trygt sted å være, skriver hun i en e-post til Aftenposten.

Bekrefter varsel

Avisen skriver at fire nåværende og tidligere medlemmer i Unge Høyre sier at det ble varslet om tre episoder med Riise. Disse varslene skal ha blitt gitt gjennom skriftlig og muntlig melding til leder i organisasjonen, ifølge Aftenpostens kilder.

En tidligere fylkesleder varslet selv om en alvorlig hendelse i 2014, ifølge avisen. Dette var før Riise ble leder i Unge Høyre. VG har vært i kontakt med fylkeslederen, som bekrefter varselet, men som ikke ønsker å uttale seg noe mer.

Tonning Riise og Sanner har så langt ikke svart på VGs henvendelser. Det har heller ikke Christopher Wand, som var generalsekretær i Unge Høyre da varslet i 2014 kom.