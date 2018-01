ADVARER: Leder Leif Gøran Wasskog i Finnmark Venstre, er ikke imponert over tyngden på de knapt tre departementene som Venstre har skaffet seg. Foto: Privat

Fylkesledere: Synes Venstre fikk for liten uttelling

Publisert: 18.01.18 06:16

Fylkesledere i Venstre er langt fra imponert over hverken antall- eller tyngde på de to og et halvt departementene som partiet sitter igjen med.

– Jeg kunne nok ha ønsket meg noen tyngre departementer, og at vi fikk fire i stedet for to og et halvt departement, sier leder Leif Gøran Wasskog i Finnmark Venstre til VG.

Han setter dermed ord på en kritisk holdning til hva Venstre virkelig sitter igjen med i den daglige styringen av departementene – når statsråd-gleden over å debutere i regjering har lagt seg i partiet.

– Jeg kan for så vidt forstå at Trine (Skei Grande) ikke ønsket seg hele Kunnskapsdepartementet, for der å sette KrFs skolepolitikk og lærernorm ut i livet. Men jeg hadde ønsket meg tyngre departementer som Nærings-, Fiskeri- og/eller Olje- og energidepartementet, i tillegg til Klima- og miljødepartementet. Nå er jeg redd vi blir overkjørt i Klima- og miljø, sier Wasskog.

Han tror samtidig at Kulturdepartementet kan være en god arena for gjennomslag selv om det er et lite departement.

Minnes tunge Venstre-departementer

Alta-bosatte Wasskog minnes tidligere regjeringer med Venstre – der partiet har hatt styringen både av Justisdepartementet, Samferdselsdepartementet, Næringsdepartementet og Mat- og landbruk.

Enkelte andre VG har snakket med, mener Venstre har fått god uttelling i Jeløya-plattformen, men at partiet har fått for liten uttelling når det gjelder ministre.

Under Bondevik 2-regjeringen hadde Venstre to stortingsrepresentanter og 3,9 prosent oppslutning, likevel fikk de tre statsråder, og flere tunge departementer:

Da styrte Venstre Samferdsel-, Justisdepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

I den nye Solberg-regjeringen har Venstre-statsråder nettopp overtatt Klima- og miljødepartementet, Kulturdepartementet og den minste delen av Kunnskaps- og integreringsdepartementet.

Håpet på Olje- og energi

Heller ikke leder Hans Martin Storø i Trine Skei Grandes gamle fylkesparti, Nord-Trøndelag Venstre, er fornøyd.

– Målet var fire departementer, deriblant et par tunge departementer. Jeg hadde håpet at vi kunne få Olje- og energi og til sammen fire departementer, kommenterer Storø.

Fylkesleder Ola Betten i Møre og Romsdal, sier:

– Vi kan alltid ønske oss mer enn det vi har fått. Men samtidig er vi bra representert i de andre departementene uten at vi har statsråden der. Dessuten er jo regjeringen et kollegium der Venstre er en selvsagt del av dette, sier Betten.

Trine fikk velge

Som VG har omtalt tidligere, fikk Trine Skei Grande velge fritt hvilken rolle hun skulle ha i regjering, med unntak av statsminister og finansministerposten.

Grande valgte seg ut kulturministerjobben.

Venstre mener kulturfeltet trenger en ny kurs, og at dette er et departement hvor det vil være mulig å synliggjøre hvilken forskjell det er å ha Venstre i makten eller ikke.

Samtidig sier en Høyre-kilde at en kulturminister fra Venstre vil bli godt mottatt i de andre regjeringspartiene, ettersom ingen av dem har kultur som et prioritert politikkområde.

Sa drømmejobben var kunnskapsminister

– Du sier du har fått drømmejobben og Kulturdepartementet var det du ønsket deg. Men hva med de to andre departementene, var det også disse som sto øverst på Venstres ønskeliste?

– Ja. Utdanning- og forskning og Klima- og miljø har vært hovedlinjen igjennom alt det Venstre har jobbet med de 12 årene og tre månedene vi ikke har vært i regjering. Derfor er det logisk å prioritere de to. Vi skal ha en inkluderingsdugnad, vi skal møte utfordringene som Norge står overfor i dag, og jeg mener kulturpolitikken er viktig på det området. Det går ikke an å se for seg en inkluderingsdugnad hvor ikke kultur og frivillighet er en viktig del av det, svarer partilederen og kulturministeren.

– Nå blir det Høyre og Frp på som styrer justis, innvandring og integreringsfeltet. Er ikke det kjedelig for Venstre?

– Det er klart at ansvar for integrering ligger hos Jan Tore Sanner (H), men jeg tror jeg skal få gjort mye bra integreringsarbeid fra Kulturdepartementet også.

– Du har sagt at drømmejobben var å bli kunnskapsminister, hvorfor glapp det?

– Jeg tror Iselin (Nybø) kan gjøre en bedre jobb enn meg på høyere utdanning og forskning. Når vi fikk muligheten til å bruke henne, så skal jeg heie på henne, svarer Grande.